 

В США собираются построить самый высокий в мире деревянный небоскреб

01.02.2025, 13:15, Разное
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В американском штате Висконсин собираются возвести деревянный небоскреб высотой около 200 метров и 55 этажей. Ванкуверская студия Michael Green Architects (MGA) раскрыла подробности этого инновационного проекта, который может стать самым высоким деревянным зданием в мире. Ожидается, что стоимость строительства превысит 700 миллионов долларов, и проект будет включать жилые, офисные, торговые и гостиничные площади.

Фото из открытых источников / Michael Green Architects (MGA)

Проект, возглавляемый разработчиком Neutral, будет строиться на месте существующей парковки и охватывать 750 жилых единиц, 57000 квадратных метров офисных площадей и 12000 квадратных метров торговых площадей. В дополнение к этому, здесь появится 300 гостиничных номеров и 1100 парковочных мест.

Для строительства будут использоваться инновационные строительные материалы из массивной древесины, такие как клееный брус и поперечно-слоистый брус (CLT), которые отличаются высокой прочностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды. Эти материалы обеспечивают экологичность, экономичность и сокращают углеродный след по сравнению с традиционными бетонными и стальными конструкциями.

Хотя идея деревянных небоскребов вызывает восхищение и опасения, эти массивные деревянные конструкции считаются надежными и устойчивыми.


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