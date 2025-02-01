Климатические изменения привели к разрушению древней пирамиды в Мексике и Двойной Арки в США

В последние дни мир стал свидетелем разрушения двух исторических и природных памятников. Проливные дожди в Мексике привели к обрушению древней пирамиды в Иуацио, археологической зоне штата Мичоакан. Это событие произошло всего через несколько дней после того, как знаменитая «Двойная арка» в Национальной зоне отдыха Глен-Каньон в Юте рухнула в воды озера Пауэлл. Оба события вызвали волну обсуждений о влиянии глобальных климатических изменений на культурные и природные достояния.

Фото из открытых источников / Фото: Рамиро Агуайо / INAH

Пирамида в Иуацио, священное сооружение древней цивилизации пурепеча, стала жертвой стихийных бедствий. Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) сообщил, что сильные дожди привели к обрушению центральной части южного фасада пирамиды. За несколько дней до этого, из-за сильной жары в стенах пирамиды появились трещины, которые позволили воде проникнуть внутрь и ослабить конструкцию.

Ученые и эксперты INAH немедленно приступили к оценке ущерба. По их данным, разрушение затронуло как внешние стены, так и внутренние перегородки пирамиды. Памятник, который когда-то символизировал силу и духовную мощь цивилизации пурепеча, теперь нуждается в срочной реставрации, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

На пике своего развития Иуацио занимал площадь около 150 гектаров и служил первой резиденцией империи пурепеча, главного соперника ацтеков. Цивилизация пурепеча оставила глубокий след в истории Мексики, сопротивляясь завоеваниям ацтеков и сохраняя свою независимость до прихода испанских конкистадоров. Пирамиды в Иуацио, вероятно, использовались для проведения духовных ритуалов и церемоний, символизируя власть и культурное наследие этой уникальной цивилизации.

Тариакуири Альварес, потомок пурепеча, выразил свою тревогу в социальной сети, описывая падение пирамиды как плохое предзнаменование. В его посте говорится, что в исторических традициях пурепеча подобные события воспринимались как знаки недовольства богов и предвестники серьезных перемен.

В то же время в США обрушение «Двойной арки», одного из природных чудес Национальной зоны отдыха Глен-Каньон, стало символом уязвимости природных памятников перед изменяющимся климатом. Ее падение в озеро Пауэлл шокировало не только ученых, но и тысячи людей, посетивших этот парк.

Эти два события, происходящие одновременно на разных континентах, беспокоят ученых и экспертов. Многие считают, что это лишь начало последствий глобальных изменений климата, которые будут продолжать угрожать культурным и природным достояниям по всему миру. Вопрос о том, как защитить наследие прошлого от разрушительных сил природы, становится все более актуальным.