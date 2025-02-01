 

Боярин Лоза обезвредил подпольный кружок шароверов

01.02.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Боярин Юрий Лоза лично возглавил стрелецкую сотню и накрыл бесовской шабаш еретиков-шароверов, устроивших свою оргию в столичном трактире. Всего стараниями служивых людей удалось доставить в Разбойный приказ 19 душ юродивых, верующих в тлетворное учение шарообразности Земли.

«Эти иуды-христопродавцы не просто устроили Содом и Гоморру в сердце нашего стольного града, они пытались убедить честной русский люд в правоте западных мракобесцев-колдунов. За сии грехи им уготовлены вечные муки, тартар и погибель», – молвил боярин москвичам, которые прибыли поддержать его начинание. 

Схваченных вероотступников ждёт скорый суд и расправа – каждый получит по 100 ударов плетью на Лобном месте, после чего им уготовлена нелёгкая дорога по Сибирскому тракту на вечную каторгу в Магаданский острог.

Изъятые у разбойников шары и подложные карты будут публично сожжены на Красной площади вместе с другими бесовскими рукописями, которые были отобраны у еретиков государевыми людьми за последние седмицы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Климатические изменения привели к разрушению древней пирамиды в Мексике и Двойной Арки в США

01.02 / На Марсе обнаружили океаны жидкой воды

01.02 / Мнение «аналитика»: О санкциях «из Ада»… Пора России падать на колени?

01.02 / Открытие затерянных островов: может ли это быть легендарная Атлантида?

01.02 / IT-отдел ГД представил нейросеть «Бронислав», превосходящую DeepSeek по основным показателям

01.02 / Waymo планирует ввести экспериментальные «чаевые» для автопилотов

01.02 / Китайская компания Realme изобрела рекордную зарядку для смартфонов

01.02 / Как мозг интегрирует прошлый опыт, переписывая реальность

01.02 / Археологи успешно расшифровали древние вавилонские клинописные таблички

01.02 / Роботы-шпионы? Исследователи взломали робота-газонокосилку и обнаружили уязвимости для слежки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика