Боярин Лоза обезвредил подпольный кружок шароверов

Боярин Юрий Лоза лично возглавил стрелецкую сотню и накрыл бесовской шабаш еретиков-шароверов, устроивших свою оргию в столичном трактире. Всего стараниями служивых людей удалось доставить в Разбойный приказ 19 душ юродивых, верующих в тлетворное учение шарообразности Земли.

«Эти иуды-христопродавцы не просто устроили Содом и Гоморру в сердце нашего стольного града, они пытались убедить честной русский люд в правоте западных мракобесцев-колдунов. За сии грехи им уготовлены вечные муки, тартар и погибель», – молвил боярин москвичам, которые прибыли поддержать его начинание.

Схваченных вероотступников ждёт скорый суд и расправа – каждый получит по 100 ударов плетью на Лобном месте, после чего им уготовлена нелёгкая дорога по Сибирскому тракту на вечную каторгу в Магаданский острог.

Изъятые у разбойников шары и подложные карты будут публично сожжены на Красной площади вместе с другими бесовскими рукописями, которые были отобраны у еретиков государевыми людьми за последние седмицы.

—