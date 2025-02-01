Мнение «аналитика»: О санкциях «из Ада»… Пора России падать на колени?

Ну вот и всё! «Финита ля комедиа», как принято говорить в таких случаях. Или — сколь верёвочке ни виться, а конец её будет ужасен.

Даже сервильный российский #Центробанк уже не в силах скрывать страшной правды. И честно признал, что «адские #санкции США» — работают.

В ЦБ РФ объяснили сокращение экспорта России к концу 2024 года. Дело в том, что по данным статистики, #экспорт российских товаров в IV квартале 2024 года сократился на 7% год к году. Так оценили аналитики ЦБ. Среди причин они называют снижение цен на #нефть и другие сырьевые товары, а также… санкции и связанные с ними трудности с логистикой.

«В частности, в санкционный список #США попал Газпромбанк, играющий ключевую роль в расчётах с зарубежными покупателями российского газа. Кроме того, санкции США, #ЕС и Великобритании, введённые весной 2024 года, продолжали сдерживать российский экспорт цветных металлов, а мораторий Турции на ввоз пшеницы и высокие импортные пошлины ЕС негативно сказывались на динамике экспорта зерновых», — констатирует ЦБ.

Вместе с тем, один из «авторов» этих американских санкций, бывший сенатор США Роберт Менендес приговорён к 11 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и коррупции. Ои и супруга получали наличные, золотые слитки и другие подарки в обмен на лоббирование интересов иностранных правительств.

И вот почему, куда ни копни, как патентованный «русофоб», так непременно за #деньги?

А с другой стороны — отрабатывает «честно» и это работает?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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