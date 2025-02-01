Роботы-шпионы? Исследователи взломали робота-газонокосилку и обнаружили уязвимости для слежки

На прошедшей конференции Defcon, посвященной кибербезопасности, исследователи по безопасности предупредили об уязвимости умной техники бренда Ecovacs, включая популярные роботы-пылесосы. Эксперты доказали, что устройства легко взломать, что создает серьезные риски для конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Фото из открытых источников

«Мы обнаружили, что канал подключения по Bluetooth у роботов Ecovacs легко взломать, что позволяет активировать камеру и микрофон в скрытом режиме», – рассказал один из исследователей.

Наиболее впечатляющим фактом является то, что хакерам удалось взломать систему робота-пылесоса, находясь на расстоянии 130 метров от него. Это означает, что злоумышленники могут следить за вами, находясь за пределами вашего дома.

Проблемы с газонокосилкой

Еще более уязвимым оказался робот-газонокосилка Ecovacs. Bluetooth-передатчик в ней работает постоянно и отсутствует индикатор записи видео и звука. PIN-код, который должен защищать запись, хранится на устройстве в незащищенном текстовом файле.

Исследователи предупреждают, что взлом одного робота может привести к компрометации других устройств в сети. Это создает серьезную угрозу для конфиденциальности и безопасности пользователей.

Результаты исследования были направлены производителю роботов Ecovacs.