 

Роботы-шпионы? Исследователи взломали робота-газонокосилку и обнаружили уязвимости для слежки

01.02.2025, 6:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На прошедшей конференции Defcon, посвященной кибербезопасности, исследователи по безопасности предупредили об уязвимости умной техники бренда Ecovacs, включая популярные роботы-пылесосы. Эксперты доказали, что устройства легко взломать, что создает серьезные риски для конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Фото из открытых источников

«Мы обнаружили, что канал подключения по Bluetooth у роботов Ecovacs легко взломать, что позволяет активировать камеру и микрофон в скрытом режиме», – рассказал один из исследователей.  

Наиболее впечатляющим фактом является то, что хакерам удалось взломать систему робота-пылесоса, находясь на расстоянии 130 метров от него. Это означает, что злоумышленники могут следить за вами, находясь за пределами вашего дома.

Проблемы с газонокосилкой

Еще более уязвимым оказался робот-газонокосилка Ecovacs. Bluetooth-передатчик в ней работает постоянно и отсутствует индикатор записи видео и звука. PIN-код, который должен защищать запись, хранится на устройстве в незащищенном текстовом файле.

Исследователи предупреждают, что взлом одного робота может привести к компрометации других устройств в сети. Это создает серьезную угрозу для конфиденциальности и безопасности пользователей.

Результаты исследования были направлены производителю роботов Ecovacs.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Мост не для слабонервных: китайский подвесной мост на грани безумия

01.02 / Мнение: Сильный забирает всё!

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Атаман зашел не в ту дверь

01.02 / Два критических возраста: как наш организм меняется с течением времени

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Китайский Пентагон”

01.02 / Способности рыбки Данио помогут в лечении повреждения спинного мозга у людей, считают ученые

01.02 / В мексиканских джунглях археологи обнаружили древнюю каменную плиту майя

01.02 / Искусственный интеллект самостоятельно изменил собственный код, и это взволновало экспертов

01.02 / Тест для кулинаров: угадай советский фильм по знаменитому блюду

01.02 / Мнение «аналитика»: О хороших русских и свидомых украинцах… Всё тайное становится явным?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика