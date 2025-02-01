Мост не для слабонервных: китайский подвесной мост на грани безумия

В китайском городе Чунцин появился новый претендент на звание самого страшного подвесного моста в мире. 150-метровый мост, протянувшийся над ущельем реки Дадун, заставил пользователей соцсетей засомневаться в его безопасности.

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Хрупкая конструкция

Ролики, на которых тяжелая строительная техника, словно игрушка, преодолевает узкую дорожку, подвешенную на 300 метрах над рекой, повергла пользователей Сети в шок. Мост, протяженностью 240 метров, держится только на четырех стальных тросах, без опор или основания. По нему может двигаться лишь один автомобиль, а единственная защита от падения – тонкие защитные сетки по краям.

Несмотря на свою устрашающую конструкцию, мост оказался достаточно надежным. Горизонтальное натяжение его четырех массивных стальных тросов до сих пор работает достаточно хорошо, и по нему проезжают грузовики и строительная техника, работающие на мосту Шуанбао.

Временное решение, но не для слабонервных

Оказывается, этот мост – временное решение, призванное облегчить строительство впечатляющего моста Шуанбао. Он должен стать самым большим в мире двухарочным мостом, соединив реки Дадунхэ и Сяохэгоу. Но чтобы добраться до горы, которая станет опорой для центральных арочных устоев, строителям нужен был временный проход. И вот тогда появился «самый страшный подвесной мост в мире».

Ширина моста составляет 12 метров, но колея настолько узка, что по нему одновременно может проехать лишь один автомобиль. Конечно, это не проблема для грузовиков, которые обслуживают строительство моста Шуанбао, но прогуляться по нему – задача не для слабонервных.

Несмотря на отсутствие опор, четыре толстых стальных троса пока справляются с нагрузкой. Но ветер, сильный даже в спокойные дни, делает проезд по этому мосту настоящим испытанием.