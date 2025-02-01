В Китае создали операционную систему с искусственным интеллектом

На конференции China Operating Systems Industry Conference 2024 в Пекине компания Kylinsoft представила первую версию своей операционной системы Kylin, интегрированную с искусственным интеллектом (ИИ). Эта инновационная система, получившая название OpenKylin 2.0 открывает новые возможности для персональных и профессиональных вычислений.

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OpenKylin 2.0 – это первая китайская операционная система для персональных компьютеров, интегрированная с искусственным интеллектом. Она позволяет пользователям выполнять сложные задачи ИИ локально, не полагаясь на облачные ресурсы, что обеспечивает плавное объединение аппаратного и программного обеспечения. Эта система также включает в себя Помощника по искусственному интеллекту Kylin, который облегчает выполнение различных задач, включая голосовое управление компьютером, преобразование текста в изображение и инструменты интеллектуального кодирования для разработчиков.

Разработка OpenKylin 2.0 является частью стратегии Китая по уменьшению зависимости от иностранных технологий. Эта операционная система охватывает различные отрасли, включая здравоохранение, образование и транспорт. Ее внедрение призвано переопределить то, как мы взаимодействуем с машинами, делая технологии более доступными и простыми в использовании.

«Рост рынка операционных систем в значительной степени обусловлен серверными операционными системами. Отчасти это связано с растущим спросом на цифровую трансформацию во всей отрасли, а отчасти с дополнительным спросом, вызванным расширением серверов искусственного интеллекта», – пояснил заместитель президента CCID Consulting Co. Гао Дан.

Внедрение OpenKylin 2.0 может привести к значительным улучшениям в различных отраслях, включая здравоохранение, образование и транспорт.

Несмотря на преимущества операционной системы на базе искусственного интеллекта, есть проблемы, на которые обратили внимание эксперты по информационной безопасности. Проблемы конфиденциальности, связанные с искусственным интеллектом, имеют первостепенное значение, поскольку операционной системе требуется доступ к пользовательским данным для настройки взаимодействия. Эксперты считают, что разработчики должны обеспечить надежные меры защиты данных и прозрачную политику конфиденциальности, чтобы получить доверие пользователей.