Мнение: Производство топлива в космосе, 3D-принтер для невесомости и поиск аккумулятора

1. Китайцы продолжают приятно удивлять своими технологиями. Теперь вот они утверждают, что научились производить ракетное топливо прямо на борту космической станции (ссылка):



Если человечество хочет исследовать и колонизировать далекий космос, оно должно научиться производить все необходимое для дальних полетов на борту космических кораблей. В результате серии экспериментов экипаж китайской орбитальной станции «Тянгун» получил кислород и ингредиенты для ракетного топлива из углекислого газа и воды. Это первый опыт проведения реакции искусственного фотосинтеза за пределами Земли. <…>

…технология позволяет гибко подстраиваться под потребности космонавтов и менять конечный продукт реакции. Это может быть и этилен, и метан, и муравьиная кислота.

Так, глядишь, и до кораблей-поколений дело дойдёт — вот чтобы полноценные фермы и заводы были прямо на борту. Маленькая проблема в том, что улетевшие с Земли колонисты быстро перестанут считать себя сначала китайцами, а потом и вообще землянами… но это, кажется, исследователей новых горизонтов не останавливало никогда.

2. На Западе тоже стремятся не отставать от Китая, по мере сил пополняют копилку полезных космических технологий (ссылка):



Ученые из Университета Глазго представили новый 3D-принтер, способный работать в условиях космической микрогравитации. Прототип прошел испытания на борту самолета, имитирующего невесомость. Он открывает перспективы для создания космических фабрик, производящих оборудование и медикаменты прямо на орбите. <…>

В отличие от традиционных принтеров, использующих нити, этот принтер использует специальный состав, который плавно течет, обеспечивая надежную печать даже при резких изменениях гравитации. Это преодолевает основную проблему, с которой сталкиваются стандартные устройства — ломкость и застревание нити в условиях невесомости. <…>

Для проверки нового принтера команда провела серию полетов на «рвотной комете» — самолете, имитирующем микрогравитацию. В ходе испытаний было проведено 90 периодов невесомости в 3 параболических полетах, и результаты показали, что прототип работает корректно в условиях космической среды. <…>

3D-принтеры в космосе могут стать важным инструментом для производства высококачественных медикаментов. Например, кристаллы, выращенные в условиях микрогравитации, могут быть более крупными и однородными, что улучшает эффективность лекарств. «Инсулин, выращенный в космосе, может быть в девять раз эффективнее, что значительно упростит жизнь диабетикам»…

Лично я удивлён тем, что невесомость нашла коммерческое применение, однако я очень этому рад. Убыточная романтика космоса финансируется пока что по остаточному принципу, а вот если из орбитальных фабрик можно будет извлекать реальную прибыль, космические технологии будут развиваться значительно быстрее.

3. Важный практический вопрос инженерам. Помогите подобрать аккумулятор для средних размеров выставочной тумбы. Он должен сидеть в ноге тумбы, на протяжении 14 часов питать лампочку в 35 ватт (на 12 или на 24 вольта), а потом 10 часов заряжаться от розетки — и так каждый день, на протяжении нескольких лет. Минимальная вентиляция там будет, однако всё же желательно, чтобы аккумулятор не грелся. Также важно, чтобы аккумулятор в итоге не лопнул, не взорвался и не потёк, а как-нибудь цивилизованно дал понять, что ему пора отправляться на покой.

Мебельщики утверждают, что лампа будет давать раз в 10-15 минут сильный пусковой ток, который, как они полагают, аккумулятор не выдержит. Проблема в том, что вскрывать полы, чтобы провести кабель, в том месте нельзя, а опускать кабель с потолка очень не хочется.