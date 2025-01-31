 

Флорида борется с нашествием «зеленых ящеров»

31.01.2025, 6:25, Разное
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Жители курортного города Палм-Бич в штате Флорида встревожены нашествием огромных игуан. Эти рептилии уже превратились в настоящую угрозу для жизни и спокойствия местных жителей. Об этом сообщает Daily Star.

Фото из открытых источников

«Зеленые ящеры», как их называют местные жители, уже стали причиной 16 отключений электричества в округе. Они перегрызают провода, разрушают сады, подрывают берега рек и озер, вызывая эрозию почвы. Игуаны забираются в бассейны и туалеты, пугая людей. Их укусы могут быть болезненными, а сами ящеры являются переносчиками опасных заболеваний, в числе которых сальмонеллез.

В ночное время, когда температура воздуха понижается, игуаны ослабляют хватку на ветках деревьев, из-за чего они падают на головы людей.

«Падение крупной ящерицы с высоты может привести к серьезным травмам», – предупреждают эксперты.

Популяция игуан во Флориде стремительно растет, и местные власти в очередной раз предупреждают о необходимости быть осторожными при встрече с этими рептилиями.

Жители штата советуют придерживаться следующих рекомендаций: не кормить игуан, не подходить к ним близко и сообщать о любых случаях их появления в жилых зонах.

Власти Флориды предпринимают меры для борьбы с нашествием игуан, но пока неизвестно, насколько они эффективны.


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