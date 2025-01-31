Мнение: Я хочу воевать! (с)

Президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить начала войны с Россией, но он решил воевать с более крупной страной, заявил президент США Дональд Трамп. «Зеленский сражается с гораздо более крупным субъектом, намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку… А Зеленский решил: “Я хочу воевать”», — сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, в начале российского вторжения у Украины не было ничего, но Зеленский говорил «так храбро», что США дали Киеву «миллиарды долларов» и стали «вливать, вливать и вливать» вооружения. Он отметил, что его предшественник Джо Байден тем самым сделал «ужасную работу» (блогер А.Мальгин)

Трамп, которого почти уже возвели в нового гуру и всебщего святого, продолжает работать – и, как видим, решил списать Зеленского просто как стеклотару, обвинив его во всех возможных грехах. Похоже, это и есть его “решение проблемы мира” в кратчайшие сроки. То есть – списать Украину в утиль, да и всё, заодно и обвинив ее по всем пунктам. Ее и Байдена, конечно же. Трамп прав – у него явно нет за пазухой каких-то особо сильных ходов, чтобы ударить по России.

Впрочем, все еще остается вариант, что Россия развалится сама.