Ученые выяснили, что находится внутри Луны

Недавнее исследование, опубликованное в мае 2023 года, внесло значительный вклад в понимание устройства Луны. Ученые под руководством астронома Артура Брио из Французского национального центра научных исследований выяснили, что внутреннее ядро нашего спутника представляет собой твердый шар с плотностью, близкой к плотности железа. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото из открытых источников

Команда ученых, собрав данные космических миссий и экспериментов с лунной лазерной дальнометрией, провела моделирование, чтобы точно определить структуру ядра Луны. Результаты их работы показали, что лунное ядро поразительно похоже на земное: оно состоит из жидкого внешнего слоя и твердого внутреннего ядра. Внешнее ядро имеет радиус около 362 километров, а внутреннее ядро — около 258 километров. Плотность внутреннего ядра составляет примерно 7,822 килограммов на кубический метр, что очень близко к плотности железа.

Это открытие не только подтверждает гипотезу о наличии твердого внутреннего ядра, выдвинутую еще в 2011 году командой НАСА, но и поднимает важные вопросы о прошлом Луны. Ранее считалось, что Луна обладала мощным магнитным полем, которое начало исчезать около 3,2 миллиарда лет назад. Понимание состава ядра Луны поможет ученым разобраться в причинах исчезновения этого магнитного поля.

Результаты исследования имеют не только научное значение, но и практическое. В условиях, когда человечество планирует высадиться на Луну, эти данные могут стать основой для будущих миссий, которые смогут подтвердить открытия ученых сейсмическими методами на месте.