 

Ученые выяснили, что находится внутри Луны

31.01.2025, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавнее исследование, опубликованное в мае 2023 года, внесло значительный вклад в понимание устройства Луны. Ученые под руководством астронома Артура Брио из Французского национального центра научных исследований выяснили, что внутреннее ядро нашего спутника представляет собой твердый шар с плотностью, близкой к плотности железа. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото из открытых источников

Команда ученых, собрав данные космических миссий и экспериментов с лунной лазерной дальнометрией, провела моделирование, чтобы точно определить структуру ядра Луны. Результаты их работы показали, что лунное ядро поразительно похоже на земное: оно состоит из жидкого внешнего слоя и твердого внутреннего ядра. Внешнее ядро имеет радиус около 362 километров, а внутреннее ядро — около 258 километров. Плотность внутреннего ядра составляет примерно 7,822 килограммов на кубический метр, что очень близко к плотности железа.

Это открытие не только подтверждает гипотезу о наличии твердого внутреннего ядра, выдвинутую еще в 2011 году командой НАСА, но и поднимает важные вопросы о прошлом Луны. Ранее считалось, что Луна обладала мощным магнитным полем, которое начало исчезать около 3,2 миллиарда лет назад. Понимание состава ядра Луны поможет ученым разобраться в причинах исчезновения этого магнитного поля.

Результаты исследования имеют не только научное значение, но и практическое. В условиях, когда человечество планирует высадиться на Луну, эти данные могут стать основой для будущих миссий, которые смогут подтвердить открытия ученых сейсмическими методами на месте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Артур Кларк предвидел почти всё – от искусственного интеллекта до удаленной работы

31.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Виноват Чубайс

31.01 / Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника

31.01 / Как осознанность может изменить ваше психическое здоровье и мотивацию

31.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В Швеции убили поджигателя Коранов

30.01 / «Сингулярность»: Человечество и ИИ сольются, создав новую форму интеллекта

30.01 / Мнение: Заморозка американских грантов, трампизация Британии и популярность салюта Беллами

30.01 / Мнение: Диалог с опальным кандидатом в депутаты

30.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Человек и робот

30.01 / В Египте археологи обнаружили самую древнюю обсерваторию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика