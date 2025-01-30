Семь солнц на небе: необычное явление удивило жителей Китая

Аномальное явление на небе над городом Чэнду (Китай) взбудоражило не только жителей города, но и пользователей интернета. 18 августа небо Сычуани осветилось сразу семью «солнцами», которые удалось запечатлеть на видео и фото. Этот захватывающий момент длился всего минуту.

Фото из открытых источников

Фото семи солнц опубликовали на популярном форуме Reddit, где оно мгновенно привлекло внимание пользователей. Многие начали строить теории о том, что же вызвало такое редкое явление. На первый взгляд, оно напоминало паргелий — атмосферный феномен, при котором вокруг солнца появляются дополнительные световые «двойники» из-за преломления света в ледяных кристаллах, находящихся в верхних слоях атмосферы. Однако, как выяснилось, причина была совсем иной.

Вице-президент Сычуаньского общества любителей астрономии Цзэн Ян объяснил, что в данном случае семикратное изображение солнца было вызвано не атмосферным эффектом, а оптической иллюзией, возникшей из-за многослойного стекла. Он отметил, что каждый слой стекла создает дополнительное отражение солнца, а изменение угла обзора может влиять на количество видимых изображений.

«Эта иллюзия – результат наложения изображений при наблюдении через несколько слоев стекла, каждый из которых добавляет новое «солнце» на небе. Это действительно редкое и впечатляющее зрелище, хотя и не имеющее отношения к природным феноменам», — пояснил Цзэн Ян.

Хотя объяснение иллюзии оказалось довольно простым, само событие породило множество дискуссий и вопросов, как среди обычных наблюдателей, так и среди профессионалов. Жители Чэнду, ставшие свидетелями этого явления, сравнивали его с чем-то по-настоящему мистическим, что вполне естественно для столь неожиданного зрелища.

В следующий раз, когда вы увидите что-то странное в небе, возможно, стоит взглянуть на это под разными углами — ответ может быть ближе, чем кажется.