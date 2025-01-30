В доме-трансформере E22SSPIU дополнительную жилплощадь можно создать буквально из воздуха

В то время, как во многих странах Европы и США стремительно растут цены на жилье, появляется все больше желающих переселиться в небольшие, но вполне пригодные для проживания передвижные фургоны. Их основной недостаток — крайне ограниченная полезная площадь.

Однако еще в 2001 году в Люксембурге была разработана концепция передвижного жилища, получившего название «Космическая станция E22SSPIU». Оно представляет собой двухосный прицеп-фургон с надувным верхним этажом, в котором могут разместиться шесть человек.

E22SSPIU изготовлен из нержавеющей стали с небольшими окнами в передней и задней части. Вход в виде металлического пандуса находится в задней части фургона. Такое понятие, как интерьер относится исключительно к нижнему этажу, где расположена ванная комната с душем, раковиной и туалетом, а также небольшая кухня с раковиной, холодильником, обеденной зоной и ящиками для хранения вещей.

После парковки крыша раскрывается с помощью пневматических стоек и «обнажается» пробковый пол. После этого включается компрессор, который надувает большой купол с двойными стенками. Он образует дополнительную просторную спальню с надувными матрасами на шесть человек. Сюда можно попасть по лестнице из кухни или на лифте (для людей с ограниченными возможностями).

В E22SSPIU установлена система рециркуляции, которая подает использованную воду из раковины и душа для смыва в туалете.

Источник — 2001