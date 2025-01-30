Китайские ученые создали гидрогель, замедляющий течение артрита на ранних стадиях

Китайские исследователи совершили прорыв в лечении остеоартрита — заболевания, которое поражает миллионы людей по всему миру и характеризуется разрушением хрящевой ткани суставов.

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Группа исследователей из Шанхайского института перспективных исследований и больницы Сянъя в Чанше разработала уникальный биоматериал, который может замедлить прогрессирование остеоартрита и улучшить качество жизни пациентов.

Остеоартрит — одно из самых распространенных дегенеративных заболеваний суставов, которое вызывает боль, отек и скованность. В основном оно поражает колени, бедра, позвоночник и руки, ограничивая подвижность и значительно ухудшая жизнь пациентов. Проблема заключается в том, что с разрушением хрящевой ткани уменьшается естественная смазка суставов, что приводит к увеличению трения и, как следствие, к необратимому повреждению.

Новый метод лечения включает использование «гидрогелевых микросфер» в сочетании с антителами, что позволяет не только восстанавливать смазку хряща, но и предотвращать дальнейшее разрушение ткани. Гидрогелевые микросферы (HMS), разработанные исследователями, состоят из метакрилата желатина и поли (метакрилат сульфобетаина). Эти материалы создают благоприятную среду для роста клеток и гидратации, что помогает восстанавливать поврежденный хрящ.

Ключевым компонентом этой инновационной терапии является антитело антиколлаген I типа (Anti-Col1), которое нацелено на участки повреждения хряща на ранних стадиях остеоартрита. Антитело прикрепляется к гидрогелевым микросферам, обеспечивая точное воздействие на воспаленные области и минимизируя дальнейшее повреждение.

Перспективы этого метода были подтверждены экспериментами на животных. Введение нового биоматериала крысам с ранними стадиями остеоартрита показало значительное снижение симптомов и предотвращение дальнейшего разрушения суставов. Результаты также продемонстрировали, что новая технология значительно превосходит существующие методы лечения по эффективности снижения трения и улучшения смазки суставов. Коэффициент трения был уменьшен более чем на треть по сравнению с традиционными методами.

Технология целенаправленного смазывания позволяет эффективно бороться с воспалением и снижает риск дальнейшего повреждения суставов.

Исследователи надеются, что их работа сможет не только улучшить качество жизни миллионов пациентов, но и замедлить растущую эпидемию остеоартрита, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продолжает набирать обороты. С каждым годом число людей, страдающих от этого заболевания, увеличивается, что связано с факторами старения населения и образа жизни.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность новой терапии на людях, то это станет значительным шагом вперед в борьбе с остеоартритом.