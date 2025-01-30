 

Орбитальные спутники запечатлели, как идет строительство новой столицы Египта

30.01.2025, 9:35, Разное
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Столица Египта, Каир, с богатой тысячелетней историей, скоро уступит место новому мегапроекту – Новой административной столице (NAC). Спутниковые снимки показывают, как эта амбициозная застройка превращается из линий на карте в реальность.

Фото из открытых источников

В 2015 году власти Египта объявили о планах строительства нового города площадью 700 квадратных километров, расположенного всего в 45 километрах от Каира. Изначально проект выглядел как фантазия – линии на пустынной местности. Но уже к августу 2024 года проект заметно преобразился.

Еще в 2017 году спутниковые снимки показывали лишь линии на песке, но к августу 2024 года эти линии превратились в грандиозные сооружения. Одним из ключевых элементов новой столицы стал парк Грин-Ривер, протянувшийся на 10 километров. Этот зеленый оазис, более чем вдвое превышающий по размерам Центральный парк Нью-Йорка, станет местом отдыха для пешеходов и велосипедистов, где жители и гости города смогут насладиться природой и свежим воздухом.

В NAC также возводятся правительственные здания, в том числе новый комплекс министерства обороны, называемый «Октагоном», который сверху выглядит как огромный круг.

Появление новой столицы связано с быстрым ростом населения Каира. За последние 70 лет численность города увеличилась с 2,5 миллионов до 22,6 миллионов человек. Перенаселение, транспортные проблемы и нехватка инфраструктуры стали серьезными вызовами для старого города.

«Каир не подходит для египетского народа», – сказал представитель проекта Халед Эль-Хусейни The Guardian в 2018 году. «На каждой улице пробки, инфраструктура не может прокормить население, и здесь очень многолюдно».

Новая столица спроектирована для проживания 6 миллионов человек, что должно снизить нагрузку на Каир. Ее строительство предполагает создание современной инфраструктуры, более просторной среды обитания и развитие экономики страны.  

Впереди еще много работы, но уже сейчас ясно, что этот проект изменит жизнь миллионов людей и станет новым сердцем страны.


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