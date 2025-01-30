ГАИ будет внезапно включать все цвета светофора для профилактики внимательности водителей

В рамках федеральной программы «Внимательный водитель — безопасные дороги» Госавтоинспекция будет периодически внезапно включать все три цвета светофоров одновременно на некоторых перекрёстках.

Считается, что это поможет водителям не терять концентрацию и оставаться в тонусе.

– Многие автолюбители, особенно на Кавказе, лихо проезжают перекрёстки, не думая о правилах. А ведь светофор – это не просто украшение улицы, – пояснили в ведомстве.

Инспекторы уверены, что такая мера не только повысит внимательность водителей, но и разовьёт у них стрессоустойчивость, которая пригодится на сложных участках трасс и в городских пробках.

– Цель акции проста – пусть каждый водитель задумается, что именно он делает на дороге. Ведь если ты не знаешь, куда ехать, зачем тогда ехать вообще? – подытожили в ГАИ.

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