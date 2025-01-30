 

ГАИ будет внезапно включать все цвета светофора для профилактики внимательности водителей

30.01.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках федеральной программы «Внимательный водитель — безопасные дороги» Госавтоинспекция будет периодически внезапно включать все три цвета светофоров одновременно на некоторых перекрёстках.

Считается, что это поможет водителям не терять концентрацию и оставаться в тонусе.

– Многие автолюбители, особенно на Кавказе, лихо проезжают перекрёстки, не думая о правилах. А ведь светофор – это не просто украшение улицы, – пояснили в ведомстве.

Инспекторы уверены, что такая мера не только повысит внимательность водителей, но и разовьёт у них стрессоустойчивость, которая пригодится на сложных участках трасс и в городских пробках.

– Цель акции проста – пусть каждый водитель задумается, что именно он делает на дороге. Ведь если ты не знаешь, куда ехать, зачем тогда ехать вообще? – подытожили в ГАИ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Китайские ученые создали гидрогель, замедляющий течение артрита на ранних стадиях

30.01 / Орбитальные спутники запечатлели, как идет строительство новой столицы Египта

30.01 / Физики создали электромагнитную вихревую пушку, позволяющую улучшить передачу данных

30.01 / Фонарь Imalent GR35 предлагает 2800 люменов в компактном и защищенном формате

30.01 / Вера в инопланетян может быть опасной для общества, утверждает ученый

30.01 / В Японии сотрудники не могут уволиться с работы, потому что начальство им запрещает

30.01 / В Индии мужчина установил мировой рекорд, назвав 14 000 цифр числа Эйлера

30.01 / Неожиданное небесное шоу: астероид 2024 RW1 сгорел над Филиппинами

30.01 / Личное: “Как стоит действовать?”

30.01 / Ученые сделали мышей прозрачными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика