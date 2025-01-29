 

Телевидение Туркменистана: после инаугурации Трамп первым делом позвонил Бердымухамедову

29.01.2025, 19:33, Разное
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Телевидение Турменистана заявило, что первым делом после своей инаугурации президент США Дональд Трамп позвонил национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову и «нижайше попросил у него советов в сфере госуправления и международных отношений».

Телеканал показал видеозапись, на которой Трамп разговаривает по телефону, а закадровый переводчик озвучивает: «Ас-саляму алейкум, многоуважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич! Мир вашему дому, здоровья и процветания вашей семье, господин национальный лидер». Как установили комментаторы в интернете, само видео датируется 2018 годом – на самом деле на нём Трамп звонит Ангеле Меркель, чтобы пожаловаться на сломавшуюся электробритву Bosch.

Как утверждают туркменские журналисты, президент США выслушал рекомендации Бердымухамедова об урегулировании конфликтов в Европе, обсудил с ним налогообложение, школьное и дошкольное образование, а также оптимальные стратегии сбора хлопка. Всё это время американец тщательно конспектировал услышанное, а в конце диалога «сердечно благодарил» собеседника и просил выслать почтой его книги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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