Мнение: Письмо: “Общение с заказчиком перешло все границы”

После фиаско с предыдущим письмом больше пока мы не будем пробовать самостоятельные разборы.

То письмо я сама разберу попозже и постараюсь показать, как проекции мешают видеть суть истории.

А пока предлагаю прочитать это письмо и ответить на два вопроса. Кто по типу заморозки автор письма и кто герой? И почему вы так думаете.

Разбирать письмо не нужно, нужно ответить подробно на два этих вопроса. Просто гадать, какой тип не нужно, нужно написать, почему вы так думаете.

kisunja2727

Здравствуйте уважаемая Эволюция!

Огромное спасибо за Ваш блог и за то что вы есть!

Попасть на разбор со своей историей было бы чудом, попробую описать не длинно.

Общение с заказчиком перешло все границы. Я замужем, двое деток, взрослый сынок и малыш тодлер. В декрете, но работаю, занимаюсь ремонтами, отделкой в основном. Заказов много, доход хороший. Ничего не предвещало, с очередным заказчиком (А.) Списались, договорились посмотреть объект, после моей работы на другом, он подъехал, забрал, осмотрели фронт работы, все расчитала, ответила на вопросы, все в рамках делового общения, привез домой, попрощались, договорились о дате начала работы. Практически сразу А. стал писать, сначала голосовое, что неожидал, что ремонтник молодая девушка, что сейчас в отпуске и если нужно куда то отвезти- привезти, будет очень рад. Извинился, что перешел на ты, спросил удобно ли, ведь возраст один. Я ответила, что можно на ты. За предложение помощи спасибо, больше привыкла сама ездить. ( я не вожу, в основном на такси езжу). Написал что не покидала мысль, пока смотрел на меня, что мы знакомы и вдруг будет окошко начать работу раньше, пожалуйста напиши, я очень хочу тебя снова увидеть. Я ответила, что должны отписаться другие заказчики, которые записывались раньше и если будет окно, я напишу.

Попрощались. Весь следующий день он писал, я работала, отвечала переодически, спрашивал что делаю, писал, что бы слишком уж не уставала, и пр. Все общение как то технично перешло в приятельское, я не поняла почему, я старалась общаться не фривольно. Спросил можно ли подвезти после работы, забрал, немного покатались по городу, попили кофе, болтали о всяком, он рассказывал что машинист поезда, какие-то истории вспоминали из жизни, из детства, смеялись что то. Легкое такое общение, пролетело часа 2, как 10 минут, я сказала, что мне пора домой. О том что я замужем он знал, т.к. еще при первом разговоре о графике моей работы, я указала, что выхожу не каждый день, работаю в декрете и с ребенком с мужем поочереди.

Через пару минут, как зашла домой он написал, что очень хотел поцеловать меня, но перед домом посчитал плохой идеей. Я ответила- действительно затея так себе. Спросил, когда сможет снова увидеть, написала, что завтра утром смогу уточнить насчет окна пораньше.

Пишет- приеду за ответом лично))

Я: не, выйти я не смогу, я с малышом и одного никогда не оставляю.

Весь следующий день так же начался с его Доброе утро! К обеду мне отписались, и я написала ему, что послезавтра можно сделать одну комнату. До конца дня и весь следующий переписка в основном “Как ты там? Скорее бы N число, можно я приеду просто увидеть тебя и пр.” Я работала, старалась отвечать более нейтрально что ли.

Он мне очень понравился, было как то легко общаться, он все время писал, что не выхожу у него из головы и не получается переключится. А я ведь и сама думала уже о нем. В день работы у него никаких сложностей не возникло, он меня привез, покрутился вокруг, уехал, через 5 минут пишет, что скучает, через сколько можно приехать, что бы не мешать, какой кофе я люблю? Я ответила, что к концу работы лучше, и мой любимый кофе. Приехал и я уже переоделась из рабочки, попили кофе, поболтали, когда показывала нюансы по отделке, подходил очень близко, я так немного выныривала и собралась на выход, сели в машину, поехали, я думала домой, спросил немного покататься, еще пообщаться, я согласилась, но не долго, когда подъезжали к моему дому, не доехав, остановился и поцеловал, хотел прям по настоящему) но я так легко лишь прикоснуться дала))

У меня и раньше были интрижки и отношения “за периметром”, нравится чувство влюбленности, первые встречи, поцелуи, чувство нового человека, когда появился малыш я пообщала себе, что завяжу, и держалась 3 года, материнство заняло весь мой мир и это было чудесно. Но вот тут такой сюрприз.

После того дня он стал писать еще больше, и я начала отвечать взаимностью, но немного конечно более сдержано, чем он, переводила разговоры на другие темы от его “меня кроет, я так хочу тебя увидеть” в мой выходной он хотел со мной увидется, что будет в городе, но мы были в гостях, я написала, что может выскочу на часик, если получится, но не получилось, вечером он написал, что приехал, смогу ли? Я ответила, что не смогу, самой жаль, но вот так. Он сказал, что получается зря приехал. Я ответила, что думала, что он и так собирался приезжать по делам. А.- дела сорвались, но я все равно приехал в надежде что получится, почему-то был уверен. Или это меня уже так кроет от тебя(дословно)

Во второй день работы у него, это было вчера, так же приехали, все подготовила, переоделась, он не уезжал, только начала и он подошел сзади обнял так сильно и нежно одновременно, я на минуту даже не поняла что произошло, шептал, что так мечтал об этом, что сходит с ума и пр. Но я как то взяла себя в руки, развернулась к нему и сказала, что отвлекать от работы нельзя)), получится не идеально, он сказал что все равно и поцеловал, я ответила. Выпроводила.

Работала, он писал, я не открывала месседжер, все получалось идеально, и когда заканчивала, написала, что через пол часа всё. Он сразу приехал, привез кофе, я собрала инструмент, собралась переодеваться, он не выходил, выключил свет везде, остался тусклый из коридора, сказал что хотел бы помочь переодется, я конечно нет, целовал, целовал и так 1,5 часа, говорил, что никогда не встречал таких девушек и что ему сносит крышу, я сказала что не могу понять что происходит, заказчики для меня всегда были табу- только деловое общение. Сказала, что мне пора, довез домой, так же за пол улицы до- поцеловал еще и ещё.

Писал до ночи о том, что уже скучает и попортит стены, что бы еще раз переделывать, что бы меня выманить) сегодня утром написал доброе утро и прислал фото моей рулетки. А я вмпомнила, что не отсняла видео работы “после”. Спросил, смогу ли вечером съездить с ним, он отдаст рулетку, заодно сниму результат. Договорились, приехали, я пальто не снимала даже, отсняла, спросила рулетку, позвал на кухню, и все… снова на час мы зависли в поцелуях, не отпускал ни на секунду, у меня даже голова закружилась, говорил, что все как сон, не верится, что я такая наяву(?) Что сегодня днем не мог переключится вообще ни на что, все мысли только обо мне. И я ответила ему что тоже думаю о нем немало, что с ним легко и он кайфовый. Времени в обрез и мне пора. Отвез, поцеловались еще.

Пока все. Переживаю что вот так стремительно, раньше так сразу близко я не могла. Я подозреваю, что он тоже женат, в разговоре было что очень любит детей и у него есть маленькая дочка. Он младше меня, как выяснилось на 5 лет, ему 29. Он красивый, чувственный. Вопрос наверно в том, как не слится, не скормится в этом. Эти чувства мне так нравятся, не хочется что бы это закончилось скоро. Спасибо, если дочитали.