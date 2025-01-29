 

Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы

29.01.2025, 19:05, Разное
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Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области, где ветераны собрались вместе с родными и близкими.

“Мы встречаемся по поручению президента, чтобы чествовать вас еще раз за ваши боевые и трудовые подвиги, добрые дела. Знаем, что многие ведут активную работу с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. Гордимся, что такие люди живут в нашем любимом Подмосковье”, – подчеркнул Андрей Воробьев.

Среди награжденных – Иван Иванович Жучков, который прошел боевой путь от Полтавы до Берлина. Он награжден двумя Орденами Отечественной войны II степени, медалями “За взятие Берлина”, “За боевые заслуги”, “За отвагу”. 98-летний Константин Сергеевич Федотов из Одинцово был участником Парада Победы 1945 года.

Мария Анисимовна Сердюк, которой сейчас 102 года, спасала раненых в боях за Днепр, Сталинград, Курск, Прагу и Варшаву. Она оставила свою подпись на стенах Рейхстага. Альвина Георгиевна Борисова пережила 872 дня блокады Ленинграда. После войны работала на космодроме “Плесецк”. Ее внук сейчас участвует в спецоперации. Мария Андреевна Поварова родилась в концлагере в Литве, откуда ей удалось бежать с семьей.

“Мы с вами знаем, насколько важно сейчас быть вместе, единым строем пройти этот сложный этап для нашей страны, обеспечить ее безопасность, суверенитет”, – отметил губернатор Подмосковья. Он также подчеркнул важность связи поколений и передачи опыта и силы духа молодым людям.

Юбилейные медали получат подмосковные фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей и все, кто внес вклад в Великую Победу.


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