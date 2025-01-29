Ученые замедлили скорость света до 61 километра в час

В эксперименте, который мог бы показаться фантастикой ещё несколько лет назад, учёные сумели замедлить скорость света до рекордных 17 метров в секунду. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature.

Фото из открытых источников

Согласно теории Альберта Эйнштейна, скорость света в вакууме — 299 792 километра в секунду — является непреодолимым пределом. Однако в 1998 году, используя передовые методы манипуляции атомами, группа учёных из Научного института Роуленда продемонстрировала, что в особых условиях свет можно замедлить до таких малых значений, которые кажутся невероятными на фоне привычной скорости света.

Ключом к этому прорыву стал конденсат Бозе-Эйнштейна (BEC), состояние вещества, которое проявляет удивительные свойства при температуре, близкой к абсолютному нулю. Этот экзотический квантовый «гель» образуется, когда газ из бозонов охлаждается до таких низких температур, что атомы начинают действовать как единое квантовое целое.

Исследователи создали BEC из атомов натрия, поместив их в вакуумную камеру и используя лазеры и магнитные поля для значительного охлаждения и замедления частиц. Затем они запустили лазеры через облако конденсата, что привело к тому, что световой импульс замедлился до 17 метров в секунду — это около 61 километра в час.

Вскоре после достижения рекордного замедления, команда сумела полностью остановить световой импульс, а затем снова запустить его.

Этот эксперимент указывает на наличие огромного потенциала для дальнейших исследований в области квантовой физики и технологий. Ученые приближаются к пониманию и использованию свойств материи на самых фундаментальных уровнях, что в будущем может привести к новым открытиям в науке и технологиях.