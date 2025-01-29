Мнение: Проекции при разборе писем

Вчера я предложила самостоятельно разобрать письмо и получила такие комментарии, из которых следуют два печальных вывода.

1) Люди, особенно женщины, не переносят истории с возрастным мезальянс, где Ж старше М.

В нашем случае разница была 10 лет, существенная, но не такая огромная, чтобы мы могли быть уверены, например, в большой физической разнице. Женщина 32 лет – очень молодая женщина по нынешним временам, если ведет здоровый образ жизни. Парень 22 лет может быть как ребенком внешне и по сути, так и вполне мужчиной, смотря, что за жизнь у него. Тем не менее у комментаторов такая разница вызвала мощное предубеждение, многие сразу поставили на истории крест, а все остальное воспринимали как доказательство невозможности таких отношений.

Беда не в том, что женщины боятся мезальянса, где Ж старше М, беда в том, что они боятся настолько, что все остальное воспринимают искаженно.

Многие написали, что у героя намного больше ОЗ, несмотря на то, что автора намного лучше с финансами и образованием, и имидж скорее всего примерно равный, судя по активности молодого человека в начале.

Обратите внимание, то, что сама автор считает имидж героя лучше своего (про большую разницу она не писала) – не повод считать это фактом, а разницу огромной. Это не повод игнорировать другие составляющие ОЗ. Это типичное искажение, к которому многие прибегали, чтобы априори перечеркнуть возможность таких отношений.

Многие писали, что герой “обаятельный”, хотя мы понятия не имеем об этом, мы не видим обаяния из фактов письма, сама автор об этом не писала. И ее предположение, что его любовная ОЗ выше, так и повисло в воздухе без доказательств. Но все почти хором стали писать, что у автора все так плохо с границами и ОЗ, что ей ничего не светило, кроме как покупать любовь героя и унижаться перед ним.

Я предлагаю подумать, что это за защитный страх, что за табу, которое заставляет при виде возрастного мезальянса морщиться как при виде экскрементов: “Фуу, отойди подальше”. Женская солидарность в данном случае работает как стоп-сигнал: “Слив, сестра! С такой разницей в возрасте может быть только слив!”

Чем опасно такое “табу”?

Для разбора чужих историй – это профнепригодность. Вы не должны подходить близко к письмам людей и пытаться их разбирать, если у вас есть такие страхи. Вы будете постоянно их транслировать и не сможете увидеть суть, вы будете переворачивать и перевирать, во всем будет фонить ваш страх перед более молодыми. Особенно страшно, если по профессии вы – психолог или собираетесь им стать. Вы будете вредить людям, имея такие личные страхи и табу, и не умея разглядеть за ними реальные факты. Но и не связывая это с профессией, вы все равно будете вредить тем, кто будет интересоваться вашим мнением.

Подобные табу никогда не касаются чего-то одного. Это всегда целая пораженная область. В данном случае вы настолько превозносите молодость, настолько считаете ущербными людей, которые старше, видите столько преимуществ в молодых, что это можно назвать болезнью. Это страх перед временем, перед опытом, неуважение к себе, если вы старше 20, это значит, что культ молодого тела заслонил от вас остальное. И преимущества ума, личности, для вас – пустой звук. Лапша на уши.

Понятно как это будет влиять на собственную жизнь? Расскажите, пожалуйста.

Второй печальный вывод касается материальных вложений со стороны мужчин.

2) Женщины считают, что мужчина, у которого мало денег, не имеет права на отношения.

О недостатке вложений пишет сама автор. Но многие комментаторы увидели не просто недостаток вложений, а жизнь за счет автора. “Альфонс” – это серьезное обвинение. Альфонсами многие женщины называют мужчин, которые не платят за них. А уж тем более, если те могут съесть за их счет тарелку супа. Получается, что финансовые сложности мужчины полностью исключают отношения с ним.

Это какой-то специфический менталитет: предавать такое огромное значение молодости тела и ожидать от мужчин спонсорства. Как будто большая часть комментаторов живут в самых бедных азиатских странах, где в 32 уже пора на свалку, а единственная возможность выжить – выгодно продать свое тело.

Автор в ссоре обвинила героя, что он “пришел на все готовое” в Новый год, до этого приходил с пустыми руками “часто”, это недостаток материальных вложений, который мог компенсироваться чем-то другим в быту, но многих комментаторов замкнуло от страха, что такой “альфонс” может случиться с ними. И они увидели страшное: “жил на всем готовом”, “ждал от автора материальных вложений”, “только на условиях ее вложений был готов на отношения, а узнав, что она не хочет, сразу бросил ее”. Вот это – проекции неосвобожденных женщин Востока.

Какой вывод мы можем сделать, друзья?

Все, кто не смогли прочитать письмо без проекций, имеют риски в своей собственной жизни. Такие громкие, застилающие глаза проекции говорят о проблемах. Терапевты потому и должны проходить личную терапию, что имея неотрефлексированные и непроработанные проблемы они будут проецировать их в работе с клиентом. Чтобы разбирать чужие истории (даже вот так локально, на моем канале, “понарошку”, для обучения, но все-таки реальные истории живых людей) нельзя иметь такой багаж неотрефлексированных страхов. Вы можете ошибаться в выводах, это не так страшно, но вы не должны перевирать и подменять факты проекциями. Иначе вы занимаетесь газлайтингом, морочите головы авторам, которые и так – в расшатанном состоянии чаще всего, когда пишут письма в рубрику.

Что касается собственной жизни всех, кто увидели страшные сливы автора в письме, у большинства из таких людей – фоновая тревога, что их сами используют, вытирают ноги или вытрут, если они не будут начеку, а главное, что с возрастом их ценность стремится к нулю. С такой тревогой жить нельзя. Ее нужно, как минимум, отрефлексировать.

А что еще, кроме рефлексии нужно, чтобы избавиться от таких искажений, кто понимает?