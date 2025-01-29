Внетелесные переживания влияют на уровень эмпатии: показали исследования

В новом исследовании, проведенном Медицинской школой Университета Вирджиния и опубликованном в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews, исследователи обнаружили, что внетелесные переживания (ВТП) могут оказывать значительное влияние на уровень эмпатии и эмоциональную связанность людей.

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Ведущий автор исследования, нейробиолог Марина Вейлер из Отдела исследований восприятия UVA объяснила, что ВТП могут вызывать глубокие психологические изменения, способствуя более глубокому пониманию и состраданию.

«Эмпатия – это фундаментальный аспект человеческого взаимодействия, который позволяет людям устанавливать глубокие связи с другими, укрепляя доверие и понимание», – отметила Вейлер.

Внетелесные переживания, описываемые как состояние, когда человек ощущает себя вне своего физического тела, могут возникать по разным причинам, включая сенсорную депривацию, гипноз или даже спонтанно в критических ситуациях. Эти феномены традиционно связывают с религиозными и сверхъестественными переживаниями, однако исследование Вейлер и её коллег подчеркивает их потенциальную ценность в научном контексте.

Основной акцент исследования сделан на концепции «растворения эго». В этом состоянии личное ощущение собственной индивидуальности ослабляется, что способствует чувству более глубокой связи с окружающим миром. Исследователи предполагают, что ВТП могут активировать определенные области мозга, такие как височно-теменной узел и Сеть режимов по умолчанию, что, в свою очередь, усиливает эмпатию и сочувствие.

«Мы предполагаем, что ВТП вызывают глубокие изменения в процессе растворения эго», – пояснили исследователи. Эти изменения могут сохраняться и за пределами самого опыта, приводя к устойчивым изменениям в поведении и восприятии окружающих.

Результаты исследования также подтверждаются многочисленными личными рассказами людей, переживших ВТП. Одна из участниц описала свой опыт как пребывание в окружении «100% безусловной любви», что глубоко изменило её восприятие мира и привило чувство глубокого сострадания.

Исследование показывает, что 55% участников, переживших ВТП, считают этот опыт глубоким изменением в их жизни, а 71% отмечают долговременную пользу. Эти данные открывают новые перспективы для изучения того, как внетелесные переживания могут быть использованы для развития эмпатии и социальной сплоченности на более широком уровне.

Доктор Вейлер и её команда считают, что понимание механизмов ВТП может привести к разработке новых терапевтических методов для усиления эмпатии, что может иметь важные социальные и глобальные последствия. Несмотря на многообещающие результаты, исследователи подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для полного понимания влияния ВТП на эмпатию и задействованные нейробиологические механизмы.

Эксперты считают, что в условиях растущей социальной поляризации и дефицита эмпатии в современном обществе, изучение того, как измененные состояния сознания могут способствовать развитию сопереживания, приобретает особую актуальность.