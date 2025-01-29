Мнение «аналитика»: О самом главном нынче… Кто кого победил в СВО?

Ну, para bellum, да. Чем ближе дело идёт к «миру по Трампу», тем жарче баталии, кто победил, а кто — «подебил»?

#Россия смотрит на это с усмешкой, а вот #Украина тратит немалые #деньги, чтобы заполучить хотя бы «утешительный приз». Хотя бы на словах.

Хотя всё просто, на самом деле…

Особенно в случае с Украиной. Два года назад её «фюрер» Владимир #Зеленский сформулировал 10 пунктов украинской формулы перемоги — возврат к «границам 1991 года», репарации с России, суд в Гааге над Путиным & Co., денуклеаризация РФ под соусом «ядерной безопасности» и подписание Акта о полной и безоговорочной капитуляции Москвы, где всё это будет «зафиксировано». То есть, если вот этого всего не будет в «мирном договоре», #Украина — проиграла. А если не будет из этого ничего, то проиграла разгромно. И Запад вместе с ней.

Относительно России всё сложнее. Цели СВО сформулированы так расплывчато — «защита народов Донбасса» путём денацификации, демилитаризации, дедерусификации, — что можно объявить победой всё вообще по усмотрению начальства. Кроме, быть может, Гааги и утраты «новых регионов» одновременно де-факто и де-юре.

Но можно вспомнить и критерии, которые полтора года назад, в разгар украинского «контрнаступа» выдвинул российский полувоенный эксперт Илья Крамник. По его оценкам, если:

– предметом торга становится постконфликтное устройство Украины («нейтральный статус», ограничения на численность ВСУ и т.п.) – #Россия выиграла «по очкам»;

– торг идёт за устройство #НАТО, включая мораторий на расширение Альянса, и за «безопасность Европы», причём Украина остаётся в сфере влияния Кремля – Россия выиграла нокаутом;

– торг идёт за линию разграничения, без гарантий и обещаний от Запада – всё закончилась «вничью»;

– торг идёт за Украину в границах 2022, 2014 или 1991 года – Россия скорее проиграла;

– торг пойдёт за «послевоенное» переустройство России, Гаагу и т.п. – она проиграла нокаутом.

При всех вариациях, ничего лучшего и полного с российской стороны пока не появилось. Мечты о разделе Украины с Польшей и Венгрий к реальной политике не относятся, кто бы что ни говорил.

Пока что «План Трампа-Келлога» ближе к двум первым пунктам, чем к двум последним.

И чья это #победа?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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