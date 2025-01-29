«Ак Барс» одержал волевую победу над «Салаватом» в пятом «зеленом дерби» сезона ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Салаватом» в пятом «зеленом дерби» сезона

29.01.2025, 9:09, Новости
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В напряженном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:3 в овертайме.

Этот успех позволил казанской команде выйти вперед в сезонной серии дерби (3-2). Такие грандиозные события российского спорта нельзя упускать из виду. Верным помощником для просмотра матчей в прямом эфире может стать удобное мобильное приложение надежного букмекера – Винлайн скачать на Айфон бесплатно можно на портале VseProSport.

Матч получился богатым на события и эмоции. Хозяева повели со счетом 2:0, однако уфимцы сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Спасение для «Ак Барса» пришло в большинстве благодаря голу капитана Дмитрия Яшкина, а победную точку в овертайме поставил защитник Степан Фальковский.

Особое внимание в матче было приковано к лидеру атак «Салавата» Джошуа Ливо, который приблизился к рекорду Сергея Мозякина по голам за регулярный чемпионат. На счету канадца уже 39 шайб, и для нового рекорда ему осталось забросить еще 9 голов в оставшихся 19 матчах.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил, что команда специально готовилась к противодействию Ливо и его тройке, что частично удалось реализовать. Несмотря на забитый гол, канадский форвард провел непростой матч, заработав 6 минут штрафа.

Следующим соперником «Салавата Юлаева» станет «Авангард», а «Ак Барс» получил трехдневный перерыв для восстановления после эмоционального дерби.


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