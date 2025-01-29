 

Уникальный космический гость: астероид 2024 PT5 станет мини-луной Земли

29.01.2025, 11:40, Разное
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Внимание астрономов и любителей космоса приковано к необычному явлению: астероид 2024 PT5, обнаруженный всего месяц назад, сделает редкий визит к Земле. Вместо того чтобы задеть атмосферу нашей планеты, он, скорее всего, застрянет на орбите и станет временной мини-луной. Этот космический гость задержится всего на 56,6 дней.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Астероид, диаметр которого составляет около 10 метров, был открыт 7 августа астрономами из Мадридского университета Комплутенсе, Карлосом и Раулем де ла Фуэнтами Маркосами. Исследуя его орбиту, исследователи пришли к выводу, что 2024 PT5 будет захвачен гравитационным полем Земли с 29 сентября по 25 ноября этого года. После этого он вновь отправится в путешествие по своей орбите вокруг Солнца.

В этот короткий период у Земли появится «две луны»: наша привычная Луна и новая мини-луна, пусть и не столь заметная. Однако, к сожалению, увидеть это явление будет непросто. Согласно данным NASA, 2024 PT5 обладает абсолютной звездной величиной 27,6, что делает его слишком тусклым для большинства любительских телескопов.

Исследование также опровергает предположения о том, что 2024 PT5 может быть искусственным объектом. Ученые предполагают, что это астероид Арджуна — околоземный объект с орбитой, схожей с нашей планетой. Название астероида отсылает к древнему принцу из индуистского эпоса «Махабхарата».

Мини-луны частенько навещают Землю. Например, астероид 2022 NX1 уже дважды совершал подобные визиты: в 1981 и 2022 годах. Ожидается, что 2024 PT5 также вернется на орбиту Земли в январе 2025 года и снова в 2055 году.


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