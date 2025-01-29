 

Собянин отказался принять эшелон «Красной стрелы» с высланными из Петербурга москвичами-нелегалами

29.01.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр столицы Сергей Собянин лично возглавил антикризисный штаб, созданный на Ленинградском вокзале в связи с прибытием из Санкт-Петербурга поезда «Красная стрела» с задержанными накануне в городе на Неве москвичами-нелегалами.

Всего петербургская полиция в ходе внепланового антимиграционного рейда в ночь на 26 января задержала две сотни москвичей, которые незаконно находились на территории Северной столицы. Почти каждый второй из них внёс залог в размере 5 миллионов рублей и был отпущен на поруки «природных ленинградцев», остальные же были принудительно доставлены к поезду «Красная стрела» и высланы из города на Неве.

– Эти граждане Москвы признаны нежелательными лицами и их дальнейшее нахождение на территории Петербурга и Ленинградской области неприемлемо. В связи с этим все они были депортированы, – сказал первый вице-губернатор Северной столицы Матвей Иванов.

Несмотря на наличие регистрации в Москве, власти столицы отказались принять эшелон – изгнанные из Петербурга москвичи смогут попасть в свой родной город только после трёхмесячного карантина и при наличии полного пакета документов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Оползень в Гренландии вызвал мегацунами, которое фиксировали сейсмометры в других частях планеты

29.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Проблема независимых изданий

29.01 / В Москве начали отмечать “Китайский Новый год”

29.01 / Компания Strutt предлагает по-новому взглянуть на перемещения по городу

29.01 / Уникальный космический гость: астероид 2024 PT5 станет мини-луной Земли

29.01 / Мнение: Четверо забеременевших

29.01 / Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт

29.01 / Загадочный НЛО над Бразилией запечатлел очевидец

29.01 / Блогер погрузил экншн-камеру под круизный лайнер, запечатлев удивительную жизнь на дне океана

29.01 / Дональд Трамп получил 1000 социальных кредитов после разблокировки TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика