Собянин отказался принять эшелон «Красной стрелы» с высланными из Петербурга москвичами-нелегалами

Мэр столицы Сергей Собянин лично возглавил антикризисный штаб, созданный на Ленинградском вокзале в связи с прибытием из Санкт-Петербурга поезда «Красная стрела» с задержанными накануне в городе на Неве москвичами-нелегалами.

Всего петербургская полиция в ходе внепланового антимиграционного рейда в ночь на 26 января задержала две сотни москвичей, которые незаконно находились на территории Северной столицы. Почти каждый второй из них внёс залог в размере 5 миллионов рублей и был отпущен на поруки «природных ленинградцев», остальные же были принудительно доставлены к поезду «Красная стрела» и высланы из города на Неве.

– Эти граждане Москвы признаны нежелательными лицами и их дальнейшее нахождение на территории Петербурга и Ленинградской области неприемлемо. В связи с этим все они были депортированы, – сказал первый вице-губернатор Северной столицы Матвей Иванов.

Несмотря на наличие регистрации в Москве, власти столицы отказались принять эшелон – изгнанные из Петербурга москвичи смогут попасть в свой родной город только после трёхмесячного карантина и при наличии полного пакета документов.

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