Мнение: Четверо забеременевших

Читатель рассказывает про четырёх дам, которые забеременели и достали калькуляторы, чтобы прикинуть, как изменится теперь их финансовое положение. Спойлер: всё плохо. Цитирую письмо:

1. Сильнова, 36 лет. Зарплата 200 тысяч на руки, двое детей 11 и 13 лет, в разводе, бывший муж нетрудоспособен, живет на пенсию по инвалидности (получил по голове по пьяни) алименты не платит. Сильнова живёт в ипотечной трешке (80 квадратов, также владеет половиной однушки матери), платёж 80 тысяч ей платить ещё 15 лет, отложено около 1 млн.

2. Везучая, 40 лет. Замужем, доход на семью 210 тысяч, трое детей 15, 13, 7 лет. Зарплата — 80 тысяч, недавно повысили с 45. Зарплата мужа 130, ипотека на 5 млн, платеж 40 тысяч рублей, живут в двушке. Сбережения — 600 тысяч под матрасом.

3. Весёлая, 34 года. Замужем, двое детей, 7 и 11 лет, доход на семью 130 тысяч (муж 90, жена 40), квартира двушка (наследство от бабушки). Сбережений 200 тысяч в банке.

4. Беззаботная, 38 лет. Не работает последние 5 лет, замужем, трое детей 9, 7, 5 лет, живёт с мужем в трёшке, полученной по очереди, зарплата мужа 110 тысяч рублей. Сбережений 100 тысяч.

Предположим, что каждая из вышеперечисленных дам вдруг забеременела (незапланированно) и размышляет, оставлять ребенка, или нет. В расчёт принимает в первую очередь сугубо финансовые соображения.

1. Сильнова хотела бы родить для себя, и вроде как готова вырастить ещё одного ребенка, но отпуск по беременности и родам будет ей приносить всего 69 тысяч рублей, ипотечные каникулы она уже брала, и ещё раз банк их ей не одобрит. А суммы в отпуске по беременности и родам не хватит даже на минимальное существование, равно как и запаса в 1 млн рублей не хватит на 1.5 года платежей по ипотеке. На дополнительные выплаты (единое пособие) она не может претендовать, так как у неё больше 24 м2 на члена семьи.

2. Везучая тоже хотела бы расширить семью, но выплаты по беременности и родам считаются по среднему заработку за 2 года, и её отпуск по уходу за ребенком будет оплачиваться из расчета средней в 55 тысяч, то есть она будет получать всего 20 тысяч в месяц, итого 150 тысяч дохода минус ипотека 110 тысяч в месяц — на 6 человек не разгуляешься, на пособие не подать.

3. Веселая будет получать 16 тысяч отпускных по уходу за ребенком, суммарный доход упадет с 130 до 106 тысяч, но выходить в 1,5 года на работу она не хочет, а с 1,5 до 3 лет отпуск по уходу не оплачивается. В пособии отказано, так как сумма процентов на сбережения за прошлый год выше прожиточного минимума.

4. Беззаботная же с удовольствием родит еще одного ребенка и получит пособие на детей в размере 37’500₽ и будет жить вместе с мужем лучше, чем раньше. Доход на каждого члена семьи даже вырастет на 10%.

Вот такая вот математика… Я вижу всего два пути решения проблемы.

Или вводить разные ставки по отпуску по уходу за ребенком в зависимости от количества детей: например, плюс 10% за каждого последующего, но не более 80% от заработка.

Или увеличивать верхнюю границу выплат до размера МРОТ*(количество детей плюс 1). То есть для двух детей предел — 3 МРОТа, для четырёх — 5 МРОТ.

Выше я процитировал письмо читателя. Теперь пара моих мыслей.

Во-первых, ипотеку в России в среднем выплачивают за 4 года. Оформляют в среднем на 20 лет, а выплачивают за 4. Есть и те, кто реально платит по 20 лет, но в этих случаях обычно платежи ненапряжные, небольшие, так что ипотечники и не заморачиваются: платят свою десятку в месяц, и всё (пруф).

Во-вторых, в этих примерах мы видим одну из главных (если не главную) проблему нашей демографии: «муж объелся груш». Ситуация, когда все решения по детям жена принимает единолично, при этом в качестве кормильца семьи выступает не муж, а государство, считается в современной культуре нормальной. Есть женщина, есть государство, которое должно её защищать и обеспечивать, и где-то уже на третьем подчинённом месте — муж.

Как часто замечает Виктор Мараховский, схему «замуж за государство» опробовали в США на чернокожих гетто. Несколько десятилетий назад американские политики из лучших побуждений дали негритянкам выбор: молодая мама из гетто могла или остаться со своим бестолковым Тайроном, биологическим отцом ребёнка, или «выйти замуж за государство», то есть бросить Тайрона, чтобы жить на пособие для матерей-одиночек. Большинство негритянок из гетто выбирало «замуж за государство», получая от бюрократической машины стандартные мужские функции: защиту и добычу ресурсов. Дополнительную функцию Тайрона, которую в отделах соцзащиты чиновники выдать не могли, было несложно удовлетворить иным путём — без образования семьи.

Результат на табло. Пугающе высокая доля негров — чуть ли не 80%, если мне не изменяет память — растёт в США без отцов, то есть с государством в роли отца. Рождаемость в этих вырожденных семьях, если их можно так назвать, крайне низка. При этом воспитанные государством поколения вырастают в лучшем случае идейными получателями пособий, в обычном случае — преступниками.