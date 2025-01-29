Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт

Принципы управления зелеными зонами Москвы будут пересмотрены, чтобы внедрить комплексный подход к озеленению города. Об этом сообщила агентству городских новостей “Москва” заместитель директора Института экологии НИУ ВШЭ Наталья Поротникова.

Поротникова подчеркнула, что Москва уже признана одним из наиболее зеленых мегаполисов мира благодаря значительным природным территориям и множеству зеленых насаждений в районах исторической и современной застройки. Парки, скверы и зеленые пространства у домов создают комфортную городскую среду. Чтобы сохранить эту экологию, важно учитывать каждый аспект городской природы. Именно этому способствуют новые законы Москвы, регулирующие весь зеленый фонд столицы.

Среди положительных изменений законодательства — внедрение концепции “зеленого каркаса”. Это означает, что каждая зеленая зона, будь то небольшой участок возле дома или крупный парк, получит должное внимание. По мнению эксперта, понятие “зеленого каркаса” играет ключевую роль, так как оно охватывает все участки зеленого фонда, обладающие природоохранным, научным, культурным, эстетическим, рекреационным и оздоровительным значением. Также в этот каркас входят зоны, обеспечивающие взаимосвязь между различными частями зеленого фонда, что позволяет создавать удобные маршруты для прогулок и занятий спортом.

Наталья Поротникова добавила, что новый подход к управлению зелеными пространствами сохранит и усилит существующие принципы охраны и использования зеленых зон. Важно отметить, что защита растительности будет осуществляться на всех территориях, вне зависимости от формы собственности, а основной акцент делается на сохранении естественной экологической системы.

Эксперт обратила внимание на значимость экосистемных функций зеленых насаждений, таких как улучшение качества воздуха, снижение уровня шума и пыли, стабилизация температурных колебаний. Эти факторы будут учитываться при планировании озеленения, посадке деревьев и кустарников, а также при разработке стратегий управления отдельными участками зеленых насаждений.

Кроме того, новое законодательство уделяет внимание сохранению биологического разнообразия, включая различные виды флоры и фауны, что является одной из главных задач управления зеленым фондом.

В заключение Поротникова выразила уверенность, что систематический подход и внимание к важным деталям помогут создать гармоничную и устойчивую городскую среду, которая будет комфортной для людей, животных и растений. Она также напомнила, что сейчас около половины территории Москвы занимает зеленый фонд, состоящий из парков, скверов и природных зон.