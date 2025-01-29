Блогер погрузил экншн-камеру под круизный лайнер, запечатлев удивительную жизнь на дне океана

Более 70% нашей планеты покрыто океанами, но несмотря на это, многие из нас не представляют, что скрывается в глубинах этих вод. От таинственных экосистем до редчайших водных видов — океаны полны загадок, которые ждут своего открытия.

Фото из открытых источников

Современные технологии, такие как экшн-камеры, позволяют нам исследовать эти неизведанные места, не рискуя своей жизнью. Ярким примером этого является видео ютубера Одиссея Фройлана (@OdiFroilan), которое за короткое время стало настоящим хитом. В одном из своих самых популярных роликов он опустил свой GoPro под круизный лайнер, запечатлев жизнь на дне океана.

С момента загрузки в ноябре 2021 года видео собрало более 6,8 миллионов просмотров. Начинается оно с ярких дневных кадров, где вода кишит рыбой всех видов. Но как только наступает ночь, подводный мир становится значительно более зловещим. В темноте начинают появляться акулы, одна из которых внезапно выныривает в поле зрения камеры, прежде чем быстро скрыться в глубинах.

Зрители были очарованы тем, что запечатлела камера, и их реакции в комментариях на YouTube отражают это.

Один из пользователей отметил: «Мне нравится, насколько естественно любопытны рыбы. Даже барракуда!»

Другие пользователи также восхищались тем, как рыбы исследуют новое окружение: «Я нахожу это таким милым, что все рыбы такие любопытные».

Особое внимание зрителей привлекла барракуда. Один комментатор отметил, что «здорово видеть, как они ведут себя, как обычные животные», а другие делились своими ощущениями от увиденного.

«Это одновременно один из самых интересных и ужасающих кадров, которые я когда-либо видел», — написал один из зрителей, подчеркивая, что, несмотря на свою любовь к океану, он никогда бы не рискнул оказаться рядом с ним.

Такое сочетание красоты и опасности делает океан не только объектом восхищения, но и источником страха.

«Есть что-то первобытно пугающее в том, чтобы видеть акулу, выныривающую из темноты», — добавил другой комментатор.