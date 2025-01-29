 

Дональд Трамп получил 1000 социальных кредитов после разблокировки TikTok

29.01.2025, 9:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп на своей своей странице в социальной сети Х объявил, что после его усилий по разблокировке TikTok на его аккаунт китайской сети Weibo было зачислено 1000 социальных кредитов.

Таким образом текущий рейтинг американского лидера составил -4500 баллов.

Сам Трамп отметил, что после блокировки своего аккаунта в Twitter в 2021 году он пытался найти социальные сети без цензуры. После регистрации в социальной сети Weibo аккаунт Трампа был заморожен спустя 30 секунд из-за отрицательного социального рейтинга, однако теперь американский президент набрал минимальное количество баллов.

– Усилия американского президента по разблокировке TikTok, попавшей под вопиющий акт байденовской цензуры, несомненно, были оценены зачислением на его аккаунт 1000 социальных кредитов. Однако несмотря на недавний позитивный шаг, это не отменяет предыдущих действий и заявлений, сделавших социальный рейтинг американского президента отрицательным, – прокомментировал инцидент пресс-секретарь соцсети Лю Ванг.

Он также посоветовал американскому лидеру «переосмыслить свою позицию по Гонконгу, Тайваню, импортным тарифам и санаториям в Синьцзяне» – тогда рейтинг Трампа может обнулиться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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