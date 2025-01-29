 

Крушение автоматической станции «Луна-25» в 2023 году было повторением старой ошибки

29.01.2025, 6:40, Разное
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Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый сделал необычное заявление. Оказывается, крушение автоматической станции «Луна-25» в 2023 году было вызвано тем же самым недоразумением, которое произошло более 60 лет назад с «Луной-1». Об этом пишет ТАСС.

Фото из открытых источников

«Это не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», – подчеркнул ученый.

По его словам, при выключении двигателя второй ступени забыли учесть время прохождения сигнала до аппарата, что привело к пролету автоматической станции мимо спутника Земли.

Но, как оказалось, история повторяется. В 1959 году «Луна-1» также пролетела мимо Луны из-за ошибки. Однако, несмотря на неудачу, «Луна-1» сумела зафиксировать потоки горячей плазмы, что стало научным прорывом и получило название «солнечный ветер». Кроме того, «Луна-1» выступила в роли «искусственной кометы», что также стало большим достижением для исследователей космоса.

Станция «Луна-1» была запущена 3 октября 1959 года. Она представляла собой герметичный сферический контейнер, на верхней полусфере которого располагались четыре штыревые антенны радиопередатчика. Общий вес научной и измерительной аппаратуры вместе с источниками питания и контейнером составлял 361,3 килограмма.

Последняя ступень ракеты, без топлива, была оборудована специальным контейнером, внутри которого находилась измерительная аппаратура для проведения научных экспериментов.

Полёт «Луны-1» преследовал технические цели, включая отработку технического старта новой ракеты-носителя, исследование процесса терморегуляции в контейнере, испытание систем управления ракетой, энергопитания, радиотехнической системы связи и контроля траектории полёта.

Научные цели полёта включали исследование межпланетной среды, доказательство возможности полётов на другие небесные тела и проведение научных измерений на больших расстояниях от Земли.


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