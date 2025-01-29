 

Ученые обнаружили странные и опасные формы жизни в атмосфере Земли

29.01.2025, 5:40, Разное
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Новое исследование, проведенное международной командой ученых из Японии и Испании, показало, что воздух на высотах от 1000 до 3000 метров изобилует живыми организмами, включая бактерии, вирусы и грибки. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences 9 сентября 2024 года.

Фото из открытых источников

Исследователи обнаружили, что атмосфера Земли населена удивительно разнообразным набором живых организмов, включая потенциальные патогены человека. Это открытие вызывает опасения по поводу их воздействия на здоровье и распространения болезней.

Команда ученых, возглавляемая Ксавьером Родо, Софьей Поздняковой, Сильвией Боррас и Роджером Керколлом, использовала зафрахтованный самолет для сбора проб воздуха на больших высотах. Анализ ДНК показал, что многие из обнаруженных микроорганизмов способны расти в культуре, что указывает на их потенциальное воздействие на здоровье человека в широких географических районах.

Примечательно, что происхождение большинства организмов, выявленных командой, было прослежено в Китае, что помогло подтвердить, что ветры способствовали их распространению на расстояния более 2000 километров.

«Это открытие стало бы новым способом распространения как жизнеспособных патогенов человека, так и генов устойчивости среди отдаленных географических регионов», – информирует команда в своем исследовании.

Исследование команды выявляет потенциально важные последствия, включая новые проблемы общественного здравоохранения, связанные с новыми способами распространения патогенов и устойчивых генов, а также с тем, как они могут достигать районов, удаленных от места их происхождения.

Эти выводы, вероятно, побудят к дальнейшим исследованиям не изученных ранее рисков для здоровья, связанных с распространением микробов на больших высотах, а также их потенциала влиять на глобальные вспышки заболеваний.


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