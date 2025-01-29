Можно ли перенести сознание на цифровой носитель, рассказал ученый

В интервью ТАСС директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета Татьяна Черниговская опровергает теорию трансгуманизма, заявив, что перенос сознания и индивидуальной личности человека на цифровой носитель является абсолютной утопией.

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Трансгуманисты, которые давно обещают нам возможность «загрузить» наше сознание на флешку или в облако, получили от профессора Черниговской однозначный ответ: «Это обман». По ее словам, даже если бы у нас были самые мощные компьютеры и технологии, мы не смогли бы записать всю информацию из нашего мозга.

«В какой момент записывать эту информацию?» – задает вопрос профессор. «В момент смерти в мозгу происходят биохимические процессы, которые противоречат такому переносу. Если раньше – тогда как можно записать все до мельчайших подробностей?»

Она подчеркивает, что объем данных, которые необходимо записать, огромен и постоянно меняется, что делает эту задачу невыполнимой.

Трансгуманизм, который предполагает совершенствование человеческого организма с помощью современных технологий, получил серьезный удар от одного из ведущих ученых в области когнитивных исследований. Теперь трансгуманистам придется пересмотреть свои теории и признать, что некоторые вещи просто невозможно сделать.

Можно заключить, что наше сознание и индивидуальная личность останутся уникальными и неповторимыми, и никакие технологии не смогут их заменить или скопировать.