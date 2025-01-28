«Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива» Сильянова

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов оказался в центре трансферного противостояния между двумя российскими грандами.

По информации надежных источников, петербургский «Зенит» готов заплатить за 23-летнего футболиста 6 млн евро, в то время как московское «Динамо» предложило сумму в 5 млн евро. До рестарта РПЛ остается не так много времени, поэтому нужно вновь регулярно посещать сайт vseprosport.ru , на котором большой штат аналитиков каждый день готовят актуальные прогнозы на футбольные поединки.

Интерес «Зенита» к игроку усилился после травмы Вячеслава Караваева, что подтвердил агент футболиста Владимир Кузьмичёв. По его словам, петербургский клуб уже контактировал с руководством «Локомотива» по поводу возможного трансфера, однако конкретных договоренностей пока достигнуто не было. При этом представители «Зенита» еще не выходили на связь с самим игроком.

Стоит отметить, что «Локомотив» оценивает своего защитника значительно выше предложенных сумм – по информации СМИ, железнодорожники хотят получить за трансфер не менее 10 млн евро. При этом текущий контракт Сильянова с клубом действует до 2026 года.

За время выступлений в составе «Локомотива» защитник провёл 65 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне на его счету 24 матча и одна голевая передача во всех турнирах. Кроме того, Сильянов имеет опыт выступлений за национальную сборную России, где в восьми матчах отличился одним забитым мячом.