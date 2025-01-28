«Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива» Сильянова ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива» Сильянова

28.01.2025, 14:57, Новости
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов оказался в центре трансферного противостояния между двумя российскими грандами.

По информации надежных источников, петербургский «Зенит» готов заплатить за 23-летнего футболиста 6 млн евро, в то время как московское «Динамо» предложило сумму в 5 млн евро. До рестарта РПЛ остается не так много времени, поэтому нужно вновь регулярно посещать сайт vseprosport.ru, на котором большой штат аналитиков каждый день готовят актуальные прогнозы на футбольные поединки.

Интерес «Зенита» к игроку усилился после травмы Вячеслава Караваева, что подтвердил агент футболиста Владимир Кузьмичёв. По его словам, петербургский клуб уже контактировал с руководством «Локомотива» по поводу возможного трансфера, однако конкретных договоренностей пока достигнуто не было. При этом представители «Зенита» еще не выходили на связь с самим игроком.

Стоит отметить, что «Локомотив» оценивает своего защитника значительно выше предложенных сумм – по информации СМИ, железнодорожники хотят получить за трансфер не менее 10 млн евро. При этом текущий контракт Сильянова с клубом действует до 2026 года.

За время выступлений в составе «Локомотива» защитник провёл 65 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне на его счету 24 матча и одна голевая передача во всех турнирах. Кроме того, Сильянов имеет опыт выступлений за национальную сборную России, где в восьми матчах отличился одним забитым мячом.


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