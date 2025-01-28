В Тольятти запустят экспериментальную доставку продуктов беспилотниками

Российская компания с громким названием «Транспорт будущего» получила всю необходимую документацию, позволяющую эксплуатировать дроны модели S-80 в модификациях, которые специально подготовлены для быстрой транспортировки различных грузов.

Теперь данный беспилотный аппарат может осуществлять полеты непосредственно в городской черте и даже получил сертификат на перевозку потребительских товаров. Кроме того, благодаря особому правовому режиму, на территории Самарской области запустят эксперимент по доставке продуктов с помощью БПЛА S-80.

Начать специалисты «Транспорта будущего» решили с Тольятти, где дроны займутся оперативной перевозкой товаров с площадок распределительных пунктов крупных торговых сетей до постаматов или же складов, на которых обрабатываются и формируются онлайн заказы (дарксторов).

В «Транспорте будущего» с большой уверенностью утверждают, что к 2030 году производитель выпустит порядка 4000 единиц дронов типа S-80 (5/45/114/192), которые, к слову, не так давно были сертифицированы как беспилотники для выполнения сельскохозяйственных работ.