 

Загадка сознания: мозг продолжает работать после остановки сердца

28.01.2025, 10:50, Разное
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Ученые из Нью-Йоркского медицинского университета Стоуни Брук обнаружили, что после остановки сердца мозг останавливается настолько медленно, что для полной его остановки могут потребоваться часы. Это обстоятельство ставит под сомнение традиционные представления о смерти и сознании. Об этом пишет LADbible.

Фото из открытых источников

Директор по исследованиям в области интенсивной терапии и реанимации Доктор Сэм Парния из Медицинской школы Нью-Йоркского университета Лангоне и его команда провели соответствующие эксперименты, в ходе которых у четырех пациентов, переживших остановку сердца, были зафиксированы всплески мозговой активности. Как показало исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, после остановки дыхания и сердцебиения люди могут оставаться в сознании от двух до двадцати секунд.

В этот критический промежуток времени кора головного мозга, способная выживать без кислорода, продолжает функционировать, хотя все рефлексы ствола мозга, такие как рвотный рефлекс и реакция зрачка, исчезают. После двадцати секунд мозговые волны становятся невидимыми на мониторах, а гибель клеток мозга наступает через несколько часов.

Парния подчеркивает, что их исследование помогает «идентифицировать маркер осознанного сознания», что заставляет задуматься о том, что же на самом деле происходит с нашим сознанием в момент смерти.

Эта тема привлекла внимание пользователей социальных сетей, особенно после того, как на YouTube появилось видео от пользователя @hashemalghailiofficialchannel. В нем утверждается, что «ваш мозг продолжает работать еще 10 минут после смерти». Видео подчеркивает, что даже при остановке сердца, голова может оставаться активной, и за мгновение до смерти мозг получает электрический разряд, который позволяет сохранить сознание.

Реакции зрителей на видео были разнообразными. Некоторые пользователи выразили облегчение, полагая, что их близкие могли слышать их слова любви в последние моменты.

Один из комментаторов сказал: «Это приносит мне радость, это значит, что мой папа услышал меня, когда я сказала ему, что люблю его».

Другие пользователи высказали свои страхи: «Открылся новый страх: быть в полном сознании в мертвом неподвижном теле, неспособном ничего делать, кроме как погрузиться в свои мысли».

Эти исследования поднимают важные вопросы о природе сознания и о том, что происходит с нами в последние моменты жизни. Как подчеркивает один из комментаторов, «вот почему так важно, чтобы рядом были близкие». Время покажет, какие еще тайны скрывает человеческий мозг.


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