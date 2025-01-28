Эксперт предупреждает: искусственный интеллект может привести к вымиранию людей

В ходе слушаний в Сенате бывший член правления OpenAI и эксперт по искусственному интеллекту (ИИ) Хелен Тонер предупредила об опасности, которую представляют собой развивающиеся технологии ИИ. Она заявила, что передовые инструменты могут оказать серьезное негативное влияние на человечество в ближайшие годы.

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Тонер пояснила о разнице между восприятием искусственного интеллекта на Восточном и Западном побережьях и подчеркнула серьезность создания очень продвинутых и опасных систем ИИ в ближайшем будущем. Она также отметила, что некоторые инженеры и исследователи верят в возможность создания систем общего искусственного интеллекта (AGI) в ближайшие 10-20 лет, и что эти системы могут быть чрезвычайно разрушительными, а в худшем случае привести к вымиранию людей.

Эксперт призвала правительство США принять меры по преодолению ущерба от искусственного интеллекта и усилить надзор за этой областью. Она отметила, что ситуация может становиться все более страшной, и что нам нужно быть готовыми к изменениям в области ИИ.

Интересно, что Тонер не единственный специалист в этой области, считающий, что искусственный интеллект может уничтожить человечество. Согласно опросу экспертов по ИИ, проведенному журналом Nature, по меньшей мере 5 процентов из них считают, что существует вероятность уничтожения человечества сверхразумными машинами.

Некоторые пользователи Reddit прокомментировали слова Тонер, выразив обеспокоенность и согласившись с необходимостью принятия мер по контролю за разработкой ИИ. Однако другие пользователи указали на другие угрозы, такие как изменение климата, и выразили сомнения в том, что ИИ должен быть приоритетной проблемой.