На плато Наска обнаружили сотни неизвестных геоглифов

В перуанской пустыни, на загадочном плато Наска, на протяжении веков скрывались древние геоглифы, созданные местными жителями сотни лет назад. Они представляют собой огромные изображения и символы, которые можно оценить лишь с высоты птичьего полета. С момента их первого открытия в 1940-х годах археологи обнаружили около 430 геоглифов, однако недавно исследователи обнаружили еще сотни новых изображений.

Фото из открытых источников / PNAS

Под руководством археолога и антрополога Масато Сакаи из Университета Ямагата в Японии, команда ученых при помощи дронов и искусственного интеллекта обнаружила 303 новых геоглифа. Это открытие практически удвоило известное количество этих загадочных символов и дало новые подсказки об их предназначении. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Причина, по которой цель создания геоглифов так долго оставалась неизвестной, заключается в недостатке информации о их распространении и типах», — объясняет Сакаи. Благодаря полевым исследованиям и использованию технологий дистанционного зондирования, исследователи смогли проанализировать распределение глифов и выявить их значение.

По мнению ученых, эти геоглифы были частью паломничества к Кауачи — церемониальному центру культуры Наска. С высоких холмов открывается захватывающий вид на некоторые из этих символов, что подчеркивает их важность в религиозных практиках древних жителей региона.

Однако обнаружение геоглифов не было легким делом. Эти символы вырезались на плато между 500 годом до н.э. и 500 годом н.э., и с течением времени многие из них стали менее заметными из-за выветривания. Кроме того, обширная площадь Пампы Наска, занимающая 400 квадратных километров, делает традиционные археологические методы исследования крайне сложными.

Сакаи с 2004 года использует дистанционное зондирование для изучения Пампы Наска. Ранее он обнаружил 318 из 430 известных геоглифов. Однако он считал, что искусственный интеллект сможет выявить скрытые символы, которые были упущены предыдущими наблюдениями. В сотрудничестве с Исследовательским центром IBM имени Томаса Дж. Уотсона был разработан алгоритм для анализа снимков с беспилотников.

Из 303 новых глифов более половины были предложены именно искусственным интеллектом, что подчеркивает его потенциал в археологических исследованиях. Эти находки относятся к категории рельефных геоглифов, которые меньше и сложнее для идентификации, чем более крупные линейные геоглифы.

Фото из открытых источников / PNAS

Геоглифы рельефного типа изображают людей и домашних животных, а линейные глифы в основном представляют диких животных. Исследователи полагают, что рельефные геоглифы могли быть видимы для людей, прогуливающихся по тропам, а линейные геоглифы сосредоточены вокруг церемониальных центров, что указывает на их использование в религиозных ритуалах.

Кауачи, вероятно, был местом паломничества, где люди собирались для церемоний, хотя точные причины его важности остаются неясными.

«Я полагаю, что информация была нанесена на пампу Наска с помощью расположения и комбинации геоглифов», — говорит Сакаи.

Ученые надеются расшифровать информацию, заключенную в этих символах, и раскрыть еще больше тайн древней андской цивилизации.