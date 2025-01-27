 

К 2030 году сетевое напряжение повысят с 230 до 240 вольт

27.01.2025, 15:33, Разное
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К 2030 году сетевое напряжение повысят с 230 вольт до 240 – об этом сообщило Федеральное агентство по энергетике. Пресс-секретарь агентства Геннадий Прихлёбин уточнил: таким образом власти повысят мощность действующей электросети страны.

Ранее стало известно, что проект по введению в эксплуатацию новых электростанций и линий электропередач был признан неоптимальным и не отвечающим в должной мере существующим вызовам.

– Будем честны: строить гэсы-аэсы-шмэсы – это атавизм советского периода, – высказался господин Прихлёбин в интервью «Коммерсанту».

Как отмечается в дорожной карте, будет принята новая версия стандарта ГОСТ 2932, которая аналогично повышению с 220 до 230 вольт, произведённому в середине 2010-х, позволит вновь поднять сетевое напряжение без увеличения сечения линий электропередач и без прокладки новых.

Федеральное агентство по энергетике России утверждает, что повышение сетевого напряжения не окажет отрицательного влияния на эксплуатируемые населением приборы и энергоустановки, поскольку напряжение 240 В входит в нормированный диапазон отклонений, а в будущем на рынок будут допускаться лишь приборы, рассчитанные на новое номинальное напряжение.

– Если какая-то техника и выйдет из строя, то лишь устаревшая, которую давно надо заменить. Делаем своего рода услугу народонаселению, потому что ретроградов у нас много, к сожалению, – добавил Прихлёбин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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