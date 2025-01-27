Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Известный в прошлом советский и российский футболист Станислав Черчесов не теряет надежд заявить о своем тренерском таланте на европейской арене.

Получается это на данный момент, откровенно говоря, не очень удачно. Накануне 61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Кто знает, может, мы увидим Черчесова в РПЛ после зимней паузы. До рестарта чемпионата осталось не так много времени, поэтому самое время активировать все доступные бетбум бонусы , чтобы оставить собственный прогноз на исход чемпионской гонки.

Станислав Черчесов после завершения карьеры игрока построил достаточно успешную карьеру тренера, особенно в российском футболе. В своем время он работал в «Тереке», «Спартаке», «Амкаре», «Динамо» и сборной России, которой руководил во время домашнего чемпионата мира в 2018 году. В дальнейшем опытный специалист пробовал найти свое место за пределами РПЛ – два сезона Черчесов руководил венгерским клубом «Ференцварош», после чего занял аналогичный пост в сборной Казахстана.

Накануне Черчесов покинул пост главного тренера казахстанской национальной командой. Об этом сообщила местная федерация футбола. Подобный шаг со стороны футбольных чиновником из Казахстана вполне обоснован – под руководством 61-летнего наставника «Ястребы» провалили кампанию в Лиге Наций – 1 набранное очко по итогам шести туров, 0 забитых голов и разница пропущенных и забитых мячей «-15».