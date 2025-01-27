Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу
Известный в прошлом советский и российский футболист Станислав Черчесов не теряет надежд заявить о своем тренерском таланте на европейской арене.
Получается это на данный момент, откровенно говоря, не очень удачно. Накануне 61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Кто знает, может, мы увидим Черчесова в РПЛ после зимней паузы. До рестарта чемпионата осталось не так много времени, поэтому самое время активировать все доступные бетбум бонусы, чтобы оставить собственный прогноз на исход чемпионской гонки.
Станислав Черчесов после завершения карьеры игрока построил достаточно успешную карьеру тренера, особенно в российском футболе. В своем время он работал в «Тереке», «Спартаке», «Амкаре», «Динамо» и сборной России, которой руководил во время домашнего чемпионата мира в 2018 году. В дальнейшем опытный специалист пробовал найти свое место за пределами РПЛ – два сезона Черчесов руководил венгерским клубом «Ференцварош», после чего занял аналогичный пост в сборной Казахстана.
Накануне Черчесов покинул пост главного тренера казахстанской национальной командой. Об этом сообщила местная федерация футбола. Подобный шаг со стороны футбольных чиновником из Казахстана вполне обоснован – под руководством 61-летнего наставника «Ястребы» провалили кампанию в Лиге Наций – 1 набранное очко по итогам шести туров, 0 забитых голов и разница пропущенных и забитых мячей «-15».
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