«Торпедо» одерживает важную победу в матче против предпоследней команды восточной конференции ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Торпедо» одерживает важную победу в матче против предпоследней команды восточной конференции

27.01.2025, 9:09, Новости
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Выступления хоккейного клуба «Торпедо» в сезоне 2024-25 не такие яркие, как годом ранее, но коллектив Игоря Ларионова все же попытает счастье в плей-офф КХЛ.

Накануне нижегородцы одержали важнейшую победу над не самым сильным соперником, увеличив отрыв от 9-й строчки до восьми очков. Учитывая такое положение, практически каждый легальный букмекер казахстан, полный список надежных сервисов представлен на портале Metaratings, своими котировками выражает уверенность в проходе «Торпедо» в Кубок Гагарина.

После двух подряд побед над «Ладой» в Тольятти и «Спартаком» в Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало на своем льду «Амур». Дальневосточный коллектив проводит слабый сезон, практически лишившись шансов на попадание в топ-8 от Востока.

Гости дерзко начали поединок, открыв счет на 9-й минуте первого периода. Однако в ответ «Торпедо» за следующие 20 минут отправил в ворота «Амура» 4 безответных шайбы, авторами которых стали Летунов, Артамонов, Фирстов и Крутов.

В заключительном периоде Крутов оформил дубль, а его точный бросок установил окончательный счет 5:2 в пользу «Торпедо». Нижегородская команда занимает 8-ю строчку в турнирной таблице западной конференции КХЛ, увеличив отрыв от ближайшего преследователя «Куньлуня» до восьми очков.


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