«Хаббл» снял фантастическую панораму галактики Андромеда с 200 миллионами звезд

Телескоп «Хаббл» провел уникальную по своей масштабности панорамную съемку галактики Андромеды, удаленной от Земли на 2 500 000 световых лет. Получившаяся фотомозаика стала самой большой из всех, выполненных оборудованием «Хаббла». На ней запечатлены порядка 200 000 000 звезд, каждая из которых по яркости превосходит Солнце.

Данные получены в рамках программ PHAST и PHAT. Запечатленные объекты — лишь малая толика от общего числа звезд в галактике Андромеды, приближающегося к триллиону. При этом сравнительно небольшие звезды не отображены на снимке из-за порога чувствительности оборудования. Эти данные помогут астрономам оценить взаимодействие галактики со своими соседями и определить количество тяжелых элементов и звездных масс.

По словам Дэниела Вайса из Калифорнийского университета, Андромеда в прошлом пережила интенсивный процесс звездообразования, который остановился после неожиданного столкновения с галактикой, сопоставимой с ней по размерам и массе. НАСА позволяет скачать как полноразмерную версию панорамы весом 203 Мб, так и компактный вариант, занимающий на диске всего 9 Мб.

Источник — Techspot