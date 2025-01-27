Земля будущего: открытие планеты с мертвым солнцем раскрывает судьбу нашей планеты

Открытие земноподобной планеты, вращающейся вокруг белого карлика в 4000 световых лет от нас, заставляет задуматься о далеком будущем нашей планеты. Это открытие, которое, по сути, является «фотографией Земли через миллиарды лет», дает нам уникальный взгляд на возможную эволюцию Солнечной системы.

Фото из открытых источников

Планетная система, обнаруженная астрономами Калифорнийского университета в Беркли, представляет собой белый карлик, вдвое меньше по массе нашего Солнца, и вращающуюся вокруг него планету, размером с Землю. Орбита этой планеты в два раза превышает нынешнюю орбиту Земли.

Эта система позволяет нам представить, что произойдет с нашей Солнечной системой через миллиарды лет. Солнце, в конце концов, раздуется, превратившись в красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру. Земля, вероятно, переместится на более удаленную орбиту, избежав поглощения.

Но даже если Земля переживет эту фазу, она больше не будет пригодна для жизни. Солнце станет белым карликом, и наша планета будет находиться далеко за пределами его обитаемой зоны.

«Это открытие дает нам ценную информацию о том, как звезды эволюционируют от красных гигантов до белых карликов, и о том, как этот процесс влияет на планеты вокруг них», – говорит главный исследователь Кеминг Чжан.

Хотя эта планета не пригодна для жизни, она дает нам понять, что Земля в конечном итоге тоже столкнется с этим же процессом.

«Хотя пока неясно, сможет ли Земля избежать поглощения красным гигантом, ясно одно: жизнь на Земле исчезнет задолго до того, как это произойдет», – говорит адъюнкт-профессор и заведующая кафедрой астрономии Калифорнийского университета в Беркли Джессика Лу.