 

Вредные химические вещества обнаружили в воздухе над лесами Амазонки

27.01.2025, 7:55, Разное
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Над тропическими лесами Амазонки впервые были обнаружены вредные химические вещества, созданные человеком, называемые PFAS. Несмотря на то, что эти химикаты давно известны своей присутствием в природе, их обнаружение в столь отдаленной от цивилизации местности стало настоящим открытием для ученых. Исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment.

Фото из открытых источников

Международная группа исследователей собрала воздух с башни высотой 325 метров, возвышающейся над лесным пологом бразильской Амазонки. В образцах они обнаружили высокие уровни пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), синтетических химикатов, широко используемых в различных продуктах повседневного спроса, от упаковки пищевых продуктов и посуды до тканей и косметики.

Однако исследователи были особенно удивлены своими последними находками в тропических лесах Амазонки. Данная местность считается дикой средой, относительно удаленной от интенсивной деятельности человека. Самым необычным было то, что уровни PFAS были самыми высокими на вершине башни, что указывало на их перенос на большие расстояния.

«Мы собрали образцы прямо на вершине башни, а также на уровне кроны деревьев – около 42 метров. То, что мы увидели PFAS, нас очень удивило, и мы также увидели больше на вершине башни», – сказал ведущий автор исследования, доктор Иван Корчев из Центра агроэкологии, водных ресурсов и жизнестойкости при Университете Ковентри.

Влияние PFAS только начинают раскрывать, но уже ясно, что они крайне неблагоприятны для человека, как и для дикой природы. Эти химические вещества вызывают множество негативных последствий для здоровья человека, включая повреждение печени, заболевания щитовидной железы, ожирение, проблемы с фертильностью и рак. Они также могут негативно повлиять на дикую природу, что особенно тревожно для такой богатой окружающей среды, как тропические леса Амазонки, полные исчезающего биоразнообразия.


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