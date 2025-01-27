3000-летний меч в хорошем состоянии нашли в Германии

Археологи, проводившие раскопки в захоронении в немецком городе Нёрдлинген на юге Баварии, они обнаружили меч возрастом более 3000 лет, который находится в исключительно хорошем состоянии.

Фото из открытых источников / Меч бронзового века из Нердлингена / Бюро археологии доктора Войдиха

Меч имеет восьмиугольную бронзовую рукоять, отлитую поверх лезвия, которая, по словам редактора Live Science Лауры Геггель, была изготовлена всего несколькими искусными кузнецами того времени. Известно, что мечи такого типа изготавливались только в двух регионах: один находился недалеко от места раскопок в южной Германии, а другой в северной Германии и Дании.

Несмотря на свой возраст, меч практически не имеет следов износа, что указывает на то, что он, возможно, не использовался в бою. Однако археологи отмечают, что его центр тяжести делал его пригодным для использования в качестве настоящего оружия.

Бронзовые мечи впервые появились около 1600 года до н.э. и использовались примерно до 600 года н.э. Исследователи считают, что баварский артефакт был создан в 1400 году до нашей эры.

Мечи бронзового века встречаются довольно редко, и за тысячелетия их часто растаскивали. Однако археологи ранее находили подобные мечи в захоронениях по всей Европе, в том числе богато украшенный бронзовый меч с рукоятью из слоновой кости и золота, найденный во время раскопок в Греции в 2015 году.

Найденный меч обнаружили вместе с различными артефактами бронзового века и останками трех человек – мужчиной, женщиной и ребенком, которые были похоронены примерно в одно и то же время. Исследователи пока не знают, как они были связаны и были ли они родственниками.

Меч и захоронение еще предстоит исследовать, чтобы наши археологи могли более точно классифицировать эту находку, сказал Матиас Пфейль, глава управления по охране памятников. Однако он отметил, что состояние меча «экстраординарное». «Подобная находка очень редка», – добавил он.