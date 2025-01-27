 

Древнее семя превратилось в загадочное «исцеляющее» дерево после 1000-летней спячки

27.01.2025, 5:55, Разное
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Древнее семя, найденное в пустыне Иудеи, проросло в полноценное здоровое дерево, которое может обладать уникальными целебными свойствами. Открытие, которое удивило ученых и историков, было сделано после того, как семя, возрастом более тысячи лет, взрастили. На это потребовалось 14 лет. Об этом пишет vice.com.

Фото из открытых источников / vice.com

Десятилетия назад, археологи нашли это загадочное семя в пещере, датируемой периодом между 993 и 1202 годами нашей эры. Несмотря на свой почтенный возраст, семя не только проросло, но и выросло в полноценное дерево, получившее название «Шиба».

Генетический анализ показал, что Шиба принадлежит к роду Commiphora, но его генетический отпечаток уникален, и точный вид остается неизвестным. Некоторые эксперты предполагают, что это дерево может быть связано с библейским деревом «цори» (или "Галаадским бальзамом"), известным своими мистическими целебными свойствами.

Листья и смола Шибы содержат пентациклические тритерпеноиды, натуральные противовоспалительные средства и антиоксиданты, которые используются в некоторых видах ухода за кожей. Однако, возможно, мы никогда не узнаем наверняка, к какому виду деревьев относится Шиба, и вполне возможно, что оно единственное в своем роде.

Хотя вопрос о том, действительно ли это библейское дерево «цори», остается открытым, одно можно сказать с уверенностью: появление Шибы на свет после стольких лет спячки — удивительное свидетельство выносливости и тайны, заключенных в семенах, которые дожидаются своего часа в пустыне.


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