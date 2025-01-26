Российские ученые раскрыли удивительные свойства трех обычных растений

Группа российских исследователей из Томского государственного университета, Всероссийского института генетических ресурсов растений, Высшей инженерной школы Дальневосточного федерального университета, Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства и Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий раскрыла потенциал трех распространенных видов растений: рейнутрии, люцерны и периллы. Результаты работы опубликованы в журналах «Russian Journal of Plant Physiology» и «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки».

Фото из открытых источников

Ученые обнаружили, что эти растения, широко распространенные в России, обладают широким набором полезных соединений, что открывает новые возможности для их использования в фармацевтике, биологически активных добавках и кормах для животных.

Исследовательская группа использовала ультрасовременную тандемную масс-спектрометрию для анализа химического состава этих растений. Этот метод позволил им идентифицировать 194 различных соединения, причем 50 из них были обнаружены впервые. Многие из этих веществ обладают ценными лечебными свойствами, что открывает новые возможности для их использования в производстве жизненно важных лекарств и пищевых добавок.

Одно из самых интересных открытий было сделано в семенах периллы, растения, широко используемого в азиатской кухне. Исследователи обнаружили производные 4-гидроксикумарина, природные антикоагулянты, которые могут помочь предотвратить образование тромбов. Этот прорыв может привести к разработке новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, команда составила первый полный список вторичных метаболитов периллы, проложив путь для ее более широкого применения в химической и фармацевтической промышленности.

Было обнаружено, что рейнутрия, которую часто считают сорняком, содержит формононетин, вещество, используемое для профилактики ожирения, рака и слабоумия. Примечательно то, что предыдущие исследования были сосредоточены только на корнях рейнутрии, но новое исследование показало, что стебли и листья содержат еще больше полезных соединений, включая полифенолы. Это открытие значительно упрощает и снижает стоимость заготовки сырья для фармацевтического производства.

Было обнаружено, что хорошо известная кормовая культура люцерна обладает дополнительным потенциалом. Исследователи обнаружили астрагалин, соединение с широким спектром полезных свойств, включая способность подавлять рост опухоли, защищать и восстанавливать клетки, регулировать уровень сахара в крови и стимулировать сердечную деятельность.

Результаты этого исследования открывают новые возможности для использования растений в медицине и промышленности.