Пандемия COVID-19 оказала влияние на поверхность Луны, считают ученые

Новое исследование показало, что последствия пандемии COVID-19 вышли за пределы нашей планеты. Карантин, введенный для борьбы с распространением вируса, возможно, оказал влияние на температуру поверхности Луны. Результаты исследования опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Фото из открытых источников

На ранних стадиях пандемии правительства по всему миру ввели строгие карантины, чтобы замедлить распространение болезни. К началу апреля 2020 года почти половина населения земного шара находилась дома. Это внезапное и радикальное изменение в поведении человека оказало воздействие на окружающую среду, приведя к сокращению выбросов CO2.

Теперь группа исследователей, изучающих температуру поверхности Луны, обнаружила, что это сокращение выбросов, возможно, привело к временному охлаждению поверхности Луны.

Луна гравитационно привязана к Земле, что означает, что ее вращение синхронизировано с орбитой вокруг нашей планеты. Это означает, что ближняя сторона Луны всегда обращена к Земле. Исследовательская группа выбрала шесть областей на ближней стороне с минимальными топографическими особенностями, чтобы свести к минимуму локальные колебания температуры. Проанализировав данные за шесть лет с помощью прибора Diviner НАСА, они обнаружили аномалию.

«В период с 2017 по 2023 год мы проанализировали ночные температуры поверхности ближней стороны Луны в шести разных местах», – пояснили авторы исследования. «Результаты показали аномальное снижение ночных температур на поверхности во всех населенных пунктах в апреле-мае 2020 года, во время периода строгого карантина из-за COVID-19, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего и последующих лет».

Исследователи полагают, что уменьшение земной радиации, которая отражается на поверхности Луны, является вероятной причиной падения температуры. Во время карантина активность человека снизилась, что привело к уменьшению содержания загрязняющих веществ в атмосфере. В результате на Луну отражалось меньше радиации, что привело к снижению температуры ее поверхности.

Разница температур в течение лунной ночи составляла примерно 8-10 Кельвинов. Команда сравнила это падение температуры с солнечной активностью, которая могла способствовать похолоданию, но не обнаружила никакой корреляции.

По мнению ученых, Луна, возможно, испытала «эффект карантина» из-за пандемии COVID-19, что привело к аномальному падению температуры на ее поверхности.