Мнение: Россияне полюбили Азию, русские Мальдивы и рекорд внутреннего туризма

1. Вместо неверной Европы россияне теперь всё чаще предпочитают ехать отдыхать в Азию, хотя и европейское направление остаётся для русских туристов полуоткрытым (ссылка):



Спрос россиян на оформление деловых и туристических виз в азиатские страны в 2024 году резко вырос. Число запросов на визы в Японию выросло за год в 2,7 раза, а число запросов на визы в Китай в 3,5 раза превышает спрос на шенгенские визы. В целом спрос на визы за рубеж вырос в 2024 году на 90%, при этом количество путешествий за рубеж увеличилось на 13%. <…>

В 2024 году, по оценке МТС Travel, россияне совершили на 13% больше путешествий за рубеж, чем в 2023-м. Количество поездок во Вьетнам выросло в 2,8 раза год к году, на Маврикий — в 2,2 раза, в Китай — в 2,1 раза, в Марокко — на 81%, в Японию — на 80%. Число поездок в США за год не изменилось. Число поездок россиян в европейские страны за год выросло на 7%, при этом во Францию — на 19%, в Италию — на 11%, Испанию — на 9%.

2. Также стонущие под гнётом санкций россияне поставили в прошлом году рекорд по посещению Мальдив, каждый десятый турист на Мальдивах является русским (ссылка, ссылка):



В 2024 году Мальдивские острова зафиксировали новый исторический максимум по количеству туристов из России — 225 205 визитов. Этот показатель превысил результаты 2023 года на 7,7% и стал на 1,25% выше предыдущего рекорда, установленного в 2021 году.

3. Внутренний туризм в России также развивается, начиная играть всё более заметную роль в экономике страны (ссылка):

Туристический поток по России с января по ноябрь 2024 года вырос почти на 11% по сравнению с таким же периодом 2023-го и составил практически 80 млн поездок. Ожидается, что количество поездок по итогам всего года составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений. Об этом 8 января сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. <…>

Он также отметил, что такой рост приближает к выполнению цели, которую поставил президент России Владимир Путин: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн поездок.

Конечно, внутренний туризм для страны неизмеримо предпочтительнее: это и мягкая сила, и развитие инфраструктуры, и налоговые поступления. Внешний туризм, напротив, для страны и для экономики вреден. Собственно, тот факт, что в России зарубежные поездки полностью легальны, тогда как в СССР они были почти запрещены, нагляднейше показывает, какая власть по-настоящему ориентирована на народ.