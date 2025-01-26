 

Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Северный лес”

26.01.2025, 15:05, Разное
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Операция "Северный лес"

Военные США в 1960-х годах планировали серию терактов против своих же граждан, чтобы оправдать вторжение на Кубу, пишет Daily Mail.

Пользователи Reddit на фоне указа (https://t.me/rt_russian/228111) Трампа о раскрытии подробностей убийства братьев Кеннеди стали активно обсуждать самые шокирующие рассекреченные документы ЦРУ.
Как отмечает Daily Mail, в данном случае речь идёт об обнародованных в 1997 году файлах об операции «Северный лес».

Детали:

1. Среди рассматриваемых сценариев был подрыв американского корабля в заливе Гуантанамо, поджоги самолётов и атаки на военные базы США якобы от лица солдат Фиделя Кастро;

2. Авторы документа также предлагали «развернуть террористическую кампанию от лица Кубы» в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне;

3. Также планировалось запускать слухи об агрессии режима Кастро и широко освещать потери от псевдоатак кубинцев, чтобы вызвать «необходимую волну национального возмущения»;

4. Документ был подписан Объединённым комитетом начальников штабов, но его отверг действующий на тот момент президент США Джон Кеннеди.

PS. Но спонсором терроризма объявят Кубу.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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